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https://ria.ru/20211103/ris-1757539185.html
Рис против голода. Китайские ученые могут накормить весь мир
Рис против голода. Китайские ученые могут накормить весь мир - РИА Новости, 03.11.2021
Рис против голода. Китайские ученые могут накормить весь мир
Продовольственная безопасность – одна из главных забот мирового сообщества. Несмотря на стремительное развитие технологий, тысячи людей в мире продолжают... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:48
2021-11-03T13:48
россия-китай: главное
китай
рис
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МОСКВА, 3 ноя – Проект "Россия-Китай: Главное". Продовольственная безопасность – одна из главных забот мирового сообщества. Несмотря на стремительное развитие технологий, тысячи людей в мире продолжают голодать, недоедать и получают недостаточно питательных веществ. Через все это когда-то прошел и китайский народ. В Китае же и появился ученый, который нашел решение проблемы. Юань Лунпин изобрел известный сегодня всему миру гибридный рис. Как он стал визитной карточкой китайских агрономов – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Отец гибридного рисаРис – один из древнейших продуктов, известных миру. Для многих народов рис – это жизнь. Первые урожаи люди собирали уже 15 тысяч лет назад, и именно рис лежал в основе человеческой цивилизации.И сегодня рис – основа рациона для половины населения мира, с его помощью народы преодолевали периоды голода. Однако риса никогда не бывает слишком много: по расчетам экспертов, к 2050 году на Земле будет жить около 9,8 миллиарда людей. Чтобы прокормить такое население, необходимо производить на 60 процентов больше риса, чем сегодня, к тому же на меньших участках земли.Проблема урожайности и эффективного использования плодородной почвы не нова для сельского хозяйства. В 1973 году ее уже успешно решил китайский агроном Юань Лунпин. В 2021 году он ушел из жизни в возрасте 91 года, но весь мир навсегда запомнил его как "отца гибридного риса".Юань Лунпин родился в 1931 году в Пекине. То время было для Китая не самым спокойным в истории: в детстве Юань стал свидетелем японской оккупации, революции, гражданской войны. После установления Китайской Народной Республики он вместе с миллионами соотечественников пережил период великого голода. Эти страшные события и побудили его стать агрономом-рисоводом. "Целью моей жизни стало сделать все возможное, чтобы людям не приходилось голодать", - говорил он в одном из интервью. И это ему удалось.Рисовая дипломатияГибридный рис впервые попал за границу Китая в 1979 году. Тогда министерство сельского хозяйства подарило 1,5 килограмма гибридных семян риса американской нефтегазовой компании Occidental Petroleum Corporation. Оказалось, что урожайность китайского риса была на 33 процента выше, чем у местных сортов. С этого началось сотрудничество КНР и США в исследовании гибридного риса, и сегодня 60 процентов засеянных рисом земель в Америке занимает гибридный рис.С тех пор более четырех десятилетий международные исследовательские группы работают над продвижением технологий гибридного риса. В 1992 году первое крупномасштабное коммерческое выращивание гибридного риса за пределами Китая началось во Вьетнаме, где им было засеяно более 10 тысяч гектаров. С 1998 по 2006 год проектом распространения гибридного риса в Азии занимался Азиатский банк развития.По данным Китайского национального центра исследований и разработок гибридного риса, где работал Юань Лунпин, на данный момент гибридный рис выращивают более, чем в 60 странах на общей площади 8 миллионов гектаров.Директор промышленного подразделения Хунаньского центра исследования гибридного риса Сун Чуньфан вспоминает, что его учитель Юань Лунпин продолжал работать до самой старости и разбирался в особенностях выращивания своего творения в разных уголках мира. "Он знал каждую деталь – местный климат, качество почвы", - вспоминает он.В 2020 году ученые отправились в командировку на Мадагаскар, где находится зарубежный филиал центра исследования гибридного риса. Обучение в нем прошли более сотни стажеров, которые теперь помогают повысить урожайность местным фермерам. Сегодня в центре разработали и одобрили для выращивания на Мадагаскаре три сорта гибридного риса.Сегодня изобретение китайского агронома может накормить более 70 миллионов человек в год. Сам ученый говорил, что, если половина рисовых полей в мире, то есть около 80 миллионов гектаров, будет засеяна гибридным рисом, ежегодный урожай с гектара увеличится на 160 миллионов тонн, а этого достаточно, чтобы прокормить еще 500 миллионов человек.Так вклад Юаня в сельское хозяйство не только принес пользу китайцам, но и изменил, и до сих пор меняет судьбы многих людей во всем мире.
https://ria.ru/20211021/urozhay-1755596495.html
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китай, рис
13:48 03.11.2021
 

Рис против голода. Китайские ученые могут накормить весь мир

© Pixabay / ImagePartyРис
Рис - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Pixabay / ImageParty
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МОСКВА, 3 ноя – Проект "Россия-Китай: Главное". Продовольственная безопасность – одна из главных забот мирового сообщества. Несмотря на стремительное развитие технологий, тысячи людей в мире продолжают голодать, недоедать и получают недостаточно питательных веществ. Через все это когда-то прошел и китайский народ. В Китае же и появился ученый, который нашел решение проблемы. Юань Лунпин изобрел известный сегодня всему миру гибридный рис. Как он стал визитной карточкой китайских агрономов – в материале проекта "Россия-Китай: главное".

Отец гибридного риса

Рис – один из древнейших продуктов, известных миру. Для многих народов рис – это жизнь. Первые урожаи люди собирали уже 15 тысяч лет назад, и именно рис лежал в основе человеческой цивилизации.
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И сегодня рис – основа рациона для половины населения мира, с его помощью народы преодолевали периоды голода. Однако риса никогда не бывает слишком много: по расчетам экспертов, к 2050 году на Земле будет жить около 9,8 миллиарда людей. Чтобы прокормить такое население, необходимо производить на 60 процентов больше риса, чем сегодня, к тому же на меньших участках земли.
Проблема урожайности и эффективного использования плодородной почвы не нова для сельского хозяйства. В 1973 году ее уже успешно решил китайский агроном Юань Лунпин. В 2021 году он ушел из жизни в возрасте 91 года, но весь мир навсегда запомнил его как "отца гибридного риса".
CC0 / / Китайский агроном Юань Лунпин
Китайский агроном Юань Лунпин - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
CC0 / /
Китайский агроном Юань Лунпин
Юань Лунпин родился в 1931 году в Пекине. То время было для Китая не самым спокойным в истории: в детстве Юань стал свидетелем японской оккупации, революции, гражданской войны. После установления Китайской Народной Республики он вместе с миллионами соотечественников пережил период великого голода. Эти страшные события и побудили его стать агрономом-рисоводом. "Целью моей жизни стало сделать все возможное, чтобы людям не приходилось голодать", - говорил он в одном из интервью. И это ему удалось.
Юань Лунпин начал свои исследования в 1964 году, а завершил их в Хунаньской академии сельскохозяйственных наук в 1973-м. Ему удалось вывести гибридный рис, который был в разы урожайнее обычного: вместо 4,5 тысяч килограммов риса на гектар в 1970 году, в 2011-м в Китае с одного гектара собирали уже 13,5 тысячи килограммов риса. Прорыв Юаня Лунпина в рисоводстве позволил накормить тысячи голодных не только Китаю, но и другим странам. Экспорт технологии выращивания гибридного риса в такие страны как Филиппины, Пакистан, Вьетнам даже получил название "рисовой дипломатии".

Рисовая дипломатия

Гибридный рис впервые попал за границу Китая в 1979 году. Тогда министерство сельского хозяйства подарило 1,5 килограмма гибридных семян риса американской нефтегазовой компании Occidental Petroleum Corporation. Оказалось, что урожайность китайского риса была на 33 процента выше, чем у местных сортов. С этого началось сотрудничество КНР и США в исследовании гибридного риса, и сегодня 60 процентов засеянных рисом земель в Америке занимает гибридный рис.
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С тех пор более четырех десятилетий международные исследовательские группы работают над продвижением технологий гибридного риса. В 1992 году первое крупномасштабное коммерческое выращивание гибридного риса за пределами Китая началось во Вьетнаме, где им было засеяно более 10 тысяч гектаров. С 1998 по 2006 год проектом распространения гибридного риса в Азии занимался Азиатский банк развития.
По данным Китайского национального центра исследований и разработок гибридного риса, где работал Юань Лунпин, на данный момент гибридный рис выращивают более, чем в 60 странах на общей площади 8 миллионов гектаров.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПроверка риса в лаборатории
Проверка риса в лаборатории - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Проверка риса в лаборатории
Директор промышленного подразделения Хунаньского центра исследования гибридного риса Сун Чуньфан вспоминает, что его учитель Юань Лунпин продолжал работать до самой старости и разбирался в особенностях выращивания своего творения в разных уголках мира. "Он знал каждую деталь – местный климат, качество почвы", - вспоминает он.
В 2020 году ученые отправились в командировку на Мадагаскар, где находится зарубежный филиал центра исследования гибридного риса. Обучение в нем прошли более сотни стажеров, которые теперь помогают повысить урожайность местным фермерам. Сегодня в центре разработали и одобрили для выращивания на Мадагаскаре три сорта гибридного риса.
Китайские специалисты работают и в других регионах Африки. В Нигерии вопросами выращивания риса занимался Хуан Дахуэй, бывший заместитель главы международного учебного колледжа высоких технологий Лунпин, который за последние два десятилетия посетил более 40 стран Азии, Африки и Латинской Америки. "Нашему учителю Юань Лунпину когда-то приснился сон, что гибридный рис будет выращиваться по всему миру и поможет решить проблему нехватки продовольствия. Наша задача – сделать его сон явью", - говорил Хуан Дахуэй.
Сегодня изобретение китайского агронома может накормить более 70 миллионов человек в год. Сам ученый говорил, что, если половина рисовых полей в мире, то есть около 80 миллионов гектаров, будет засеяна гибридным рисом, ежегодный урожай с гектара увеличится на 160 миллионов тонн, а этого достаточно, чтобы прокормить еще 500 миллионов человек.
Так вклад Юаня в сельское хозяйство не только принес пользу китайцам, но и изменил, и до сих пор меняет судьбы многих людей во всем мире.
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