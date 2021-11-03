https://ria.ru/20211103/reznikov-1757556276.html
Рада уволила вице-премьера Резникова
Рада уволила вице-премьера Резникова - РИА Новости, 03.11.2021
Рада уволила вице-премьера Резникова
Верховная рада Украины поддержала отставку вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:42
2021-11-03T14:42
2021-11-03T15:56
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КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала отставку вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.За проголосовали 329 парламентариев при необходимом минимуме в 226.Представитель кабмина в законодательном органе Тарас Мельничук вчера сообщил, что Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию.Президент Украины Владимир Зеленский предложил депутатам назначить его министром обороны. По данным СМИ, вместо него Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий возглавит депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук.Резников занимал эту должность с марта 2020 года. Он также был представителем Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы по Донбассу.Сейчас обязанности министра обороны Украины исполняет Андрей Таран.Члены Рады также поддержали отставки министра экономики Алексея Любченко, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, министра по вопросам стратегических отраслей Олега Уруского. Место Любченко, как заявил депутат Александр Качура, займет замглавы президентского офиса Юлия Свириденко. Абрамовского заменит его зам Руслан Стрилец, а Уруского — глава таможенной службы Павел Рябикин, сообщало ранее издание "Украинская правда".Согласно Конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.
https://ria.ru/20211103/lyubchenko-1757553144.html
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РИА Новости
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, донбасс, ирина верещук
14:42 03.11.2021 (обновлено: 15:56 03.11.2021)
Рада уволила вице-премьера Резникова
Рада уволила вице-премьера Резникова, претендующего на пост главы Минобороны
КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Верховная рада
Украины поддержала отставку вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.
За проголосовали 329 парламентариев при необходимом минимуме в 226.
Представитель кабмина в законодательном органе Тарас Мельничук вчера сообщил, что Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил депутатам назначить его министром обороны.
По данным СМИ, вместо него Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий возглавит депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук
.
Резников занимал эту должность с марта 2020 года. Он также был представителем Киева
в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы по Донбассу
.
Сейчас обязанности министра обороны Украины
исполняет Андрей Таран
.
Члены Рады также поддержали отставки министра экономики Алексея Любченко, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, министра по вопросам стратегических отраслей Олега Уруского. Место Любченко, как заявил депутат Александр Качура, займет замглавы президентского офиса Юлия Свириденко. Абрамовского заменит его зам Руслан Стрилец, а Уруского — глава таможенной службы Павел Рябикин, сообщало ранее издание "Украинская правда".
Согласно Конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.