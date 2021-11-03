https://ria.ru/20211103/reys-1757496001.html

Рейс Wizz Air, возвращавшийся в Будапешт из-за тумана, прибыл в Москву

Рейс Wizz Air, возвращавшийся в Будапешт из-за тумана, прибыл в Москву - РИА Новости, 03.11.2021

Рейс Wizz Air, возвращавшийся в Будапешт из-за тумана, прибыл в Москву

Самолет авиакомпании Wizz Air Будапешт-Москва, который во вторник из-за тумана в российской столице совершил посадку в Киеве, а затем вернулся в Будапешт,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T10:36

2021-11-03T10:36

2021-11-03T10:36

будапешт

киев

москва

внуково

wizz air

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Самолет авиакомпании Wizz Air Будапешт-Москва, который во вторник из-за тумана в российской столице совершил посадку в Киеве, а затем вернулся в Будапешт, прибыл в Москву в среду утром, свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта "Внуково".По данным аэропорта, самолет совершил посадку в 10.24 мск.В справочной авиакомпании РИА Новости во вторник сообщили, что рейс пришлось вернуть в Будапешт и пассажиры смогут вернуться в Москву в среду.Сильный туман наблюдался в Москве с вечера понедельника. Более 200 рейсов во вторник утром были задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", порядка 70 самолетов ушли на запасные аэродромы.

https://ria.ru/20211103/samolety-1757485040.html

будапешт

киев

москва

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будапешт, киев, москва, внуково, wizz air