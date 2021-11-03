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Делом о незаконной охоте с участием Рашкина занялся центральный аппарат СК
Делом о незаконной охоте с участием Рашкина занялся центральный аппарат СК - РИА Новости, 03.11.2021
Делом о незаконной охоте с участием Рашкина занялся центральный аппарат СК
Расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием депутата Валерия Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК, сообщила... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T10:02
2021-11-03T10:57
следственный комитет россии (ск рф)
дело о незаконной охоте с участием рашкина
валерий рашкин
светлана петренко
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием депутата Валерия Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко."Следователями центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации принято к производству и продолжается расследование уголовного дела о незаконной охоте в Лысогорском районе Саратовской области (пункт "а" части 1 статьи 258 УК Российской Федерации)", — сказала она.Ночью 29 октября на открытом участке местности нашли тушу убитого лося. Неподалеку от места разделки обнаружили два чехла от охотничьего оружия, в одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, во втором — тренога и патроны, а также охотничий билет и разрешение на оружие на имя Валерия Рашкина. Там же нашли стреляные пулю и гильзу, принадлежность которых сейчас устанавливается."Следователи продолжают допросы свидетелей, подтверждающих нахождение Валерия Рашкина и Александра Гношева в районе места происшествия", — добавила Петренко.Она также отметила, что нож, топор и другие предметы из машины проходят как вещдоки, их направили на экспертизы. Следователи также изучают видео.Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали РИА Новости, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого депутата, он нашел ее, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли еще и шкуру, и другие части животного.Уголовное дело пока возбуждено по подозрению в незаконной охоте. В текущей квалификации оно предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.
https://ria.ru/20211030/rashkin-1757010008.html
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Составление протокола на задержанного депутата Госдумы Валерия Рашкина. Кадр МВД РФ
Видео составления протокола на Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте в Саратовской области. Депутата Госдумы от КПРФ задержали сегодня ночью инспекторы охотхозяйства региона. Они услышали выстрелы, после чего обнаружили политика и его знакомого рядом с автомобилем, в багажнике которого находилась туша лося. Оружия у коммуниста не нашли, разрешение на добычу он не представил. Рашкин утверждает, что животное он нашёл уже убитым
2021-11-03T10:02
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Комментарий депутата Госдумы Рашкина после задержания нетрезвым с тушей лося в багажнике
В саратовской полиции сообщают, что прибывшие сегодня ночью на место после сообщений о выстрелах правоохранители нашли там машину под управлением мужчины 1955 года рождения. В машине были фрагменты туши лося, топор и 2 ножа со следами крови. Водитель пояснил, что они вместе с находившимся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного лося и решили ее разделать. Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался - был составлен административный протокол (статья 12.26 КоАП). Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба (пункта "а" части 1 уголовной статьи 258, до 2 лет колонии
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следственный комитет россии (ск рф), дело о незаконной охоте с участием рашкина, валерий рашкин, светлана петренко
10:02 03.11.2021 (обновлено: 10:57 03.11.2021)
 
Делом о незаконной охоте с участием Рашкина занялся центральный аппарат СК

Дело о незаконной охоте с участием депутата КПРФ Рашкина передали в центральный аппарат СК

© Фото : МВД РоссииВалерий Рашкин на месте задержания в Лысогорском районе Саратовской области
Валерий Рашкин на месте задержания в Лысогорском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Фото : МВД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием депутата Валерия Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Следователями центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации принято к производству и продолжается расследование уголовного дела о незаконной охоте в Лысогорском районе Саратовской области (пункт "а" части 1 статьи 258 УК Российской Федерации)", — сказала она.
Ночью 29 октября на открытом участке местности нашли тушу убитого лося. Неподалеку от места разделки обнаружили два чехла от охотничьего оружия, в одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, во втором — тренога и патроны, а также охотничий билет и разрешение на оружие на имя Валерия Рашкина. Там же нашли стреляные пулю и гильзу, принадлежность которых сейчас устанавливается.
"Следователи продолжают допросы свидетелей, подтверждающих нахождение Валерия Рашкина и Александра Гношева в районе места происшествия", — добавила Петренко.
Кадр из видео задержания подозреваемого в незаконной охоте депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина
30 октября, 16:00
Опубликовано полное видео задержания Рашкина с тушей лося
Она также отметила, что нож, топор и другие предметы из машины проходят как вещдоки, их направили на экспертизы. Следователи также изучают видео.
Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали РИА Новости, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого депутата, он нашел ее, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли еще и шкуру, и другие части животного.
Уголовное дело пока возбуждено по подозрению в незаконной охоте. В текущей квалификации оно предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 16:53
Жириновский предложил Рашкину съесть лося целиком в качестве наказания
 
Следственный комитет России (СК РФ)Дело о незаконной охоте с участием РашкинаВалерий РашкинСветлана Петренко
 
 
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