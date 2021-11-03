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В Британии раскрыли правду о мировой торговле оружием и призвали Байдена к ответу
"Все в мире делают это": британцы поддержали поставки российских ракет - РИА Новости, 03.11.2021
В Британии раскрыли правду о мировой торговле оружием и призвали Байдена к ответу
Заявление директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева о возможности поставок российских ЗРС нового поколения С-500 Китаю... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:12
2021-11-03T14:22
сша
китай
владимир путин
с-400 «триумф»
зрс с-500
россия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Заявление директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева о возможности поставок российских ЗРС нового поколения С-500 Китаю и Индии вызвало неоднозначную реакцию на Западе. Британская газета Daily Express объяснила намерение Москвы сотрудничать с давними партнерами "страхом войны" с Америкой.Однако читатели издания выразили другую точку зрения, напомнив, что в эпоху мирового рынка продажей оружия занимаются все государства с развитой военной промышленностью."Россия вполне может продать свои ракеты Китаю и Индии. Все в мире страны это делают. Между прочим, я считаю, что это не так опасно, как мы думаем", — написал комментатор с никнеймом Caribidus."Это просто торговля оружием, я бы не назвал это страхом войны, все правительства делают это", — подтвердил Boundrygate."О, это же просто. США же спокойно продает свои игрушки Украине, шах и мат", — заметил Tockhq."Это просто фантастика — обожаю, когда Путин всыпает этому "пробужденному Западу" (включая Байдена и противников Brexit) — теперь им надо как-то защищать нашу свободу, вот и посмотрим, как вы справитесь со своим разнообразием, равенством и пробужденностью", — написал HRMY."Ну, Джо, что скажешь по этому поводу? А, он опять заснул…" — сыронизировал calmab.Накануне Владимир Путин заявил, что в российскую армию в скором времени поставят первый серийный образец С-500 "Прометей". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Он способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, в том числе блоков гиперзвуковых ракет.Радиус поражения "Прометея" составляет около 600 километров. По своим характеристикам С-500 должна значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability 3.
https://ria.ru/20211101/s-500-1757226805.html
https://ria.ru/20210916/eksport-1750304980.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211102/s500-1757345639.html
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китай
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сша, китай, владимир путин, с-400 «триумф», зрс с-500, россия
11:12 03.11.2021 (обновлено: 14:22 03.11.2021)
 
"Все в мире делают это": британцы поддержали поставки российских ракет

Читатели Daily Express осудили желание США ограничить поставки ракет С-500 Китаю и Индии

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНовейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр
Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Заявление директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева о возможности поставок российских ЗРС нового поколения С-500 Китаю и Индии вызвало неоднозначную реакцию на Западе. Британская газета Daily Express объяснила намерение Москвы сотрудничать с давними партнерами "страхом войны" с Америкой.
Однако читатели издания выразили другую точку зрения, напомнив, что в эпоху мирового рынка продажей оружия занимаются все государства с развитой военной промышленностью.
Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 15:29
Путин сообщил о скором начале поставок в армию системы С-500
"Россия вполне может продать свои ракеты Китаю и Индии. Все в мире страны это делают. Между прочим, я считаю, что это не так опасно, как мы думаем", — написал комментатор с никнеймом Caribidus.
"Это просто торговля оружием, я бы не назвал это страхом войны, все правительства делают это", — подтвердил Boundrygate.
"О, это же просто. США же спокойно продает свои игрушки Украине, шах и мат", — заметил Tockhq.
"Это просто фантастика — обожаю, когда Путин всыпает этому "пробужденному Западу" (включая Байдена и противников Brexit) — теперь им надо как-то защищать нашу свободу, вот и посмотрим, как вы справитесь со своим разнообразием, равенством и пробужденностью", — написал HRMY.
"Ну, Джо, что скажешь по этому поводу? А, он опять заснул…" — сыронизировал calmab.
Зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр
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В правительстве рассказали о перспективах экспорта комплекса С-500
Накануне Владимир Путин заявил, что в российскую армию в скором времени поставят первый серийный образец С-500 "Прометей". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Он способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, в том числе блоков гиперзвуковых ракет.
Радиус поражения "Прометея" составляет около 600 километров. По своим характеристикам С-500 должна значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability 3.
Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 12:02Сказано в эфире
Военный эксперт: США уже ищут "метод запрета" на поставки Россией С-500
 
СШАКитайВладимир ПутинС-400 «Триумф»ЗРС С-500Россия
 
 
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