https://ria.ru/20211103/rakety-1757504503.html

В Британии раскрыли правду о мировой торговле оружием и призвали Байдена к ответу

"Все в мире делают это": британцы поддержали поставки российских ракет - РИА Новости, 03.11.2021

В Британии раскрыли правду о мировой торговле оружием и призвали Байдена к ответу

Заявление директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева о возможности поставок российских ЗРС нового поколения С-500 Китаю... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:12

2021-11-03T11:12

2021-11-03T14:22

сша

китай

владимир путин

с-400 «триумф»

зрс с-500

россия

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Заявление директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева о возможности поставок российских ЗРС нового поколения С-500 Китаю и Индии вызвало неоднозначную реакцию на Западе. Британская газета Daily Express объяснила намерение Москвы сотрудничать с давними партнерами "страхом войны" с Америкой.Однако читатели издания выразили другую точку зрения, напомнив, что в эпоху мирового рынка продажей оружия занимаются все государства с развитой военной промышленностью."Россия вполне может продать свои ракеты Китаю и Индии. Все в мире страны это делают. Между прочим, я считаю, что это не так опасно, как мы думаем", — написал комментатор с никнеймом Caribidus."Это просто торговля оружием, я бы не назвал это страхом войны, все правительства делают это", — подтвердил Boundrygate."О, это же просто. США же спокойно продает свои игрушки Украине, шах и мат", — заметил Tockhq."Это просто фантастика — обожаю, когда Путин всыпает этому "пробужденному Западу" (включая Байдена и противников Brexit) — теперь им надо как-то защищать нашу свободу, вот и посмотрим, как вы справитесь со своим разнообразием, равенством и пробужденностью", — написал HRMY."Ну, Джо, что скажешь по этому поводу? А, он опять заснул…" — сыронизировал calmab.Накануне Владимир Путин заявил, что в российскую армию в скором времени поставят первый серийный образец С-500 "Прометей". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Он способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, в том числе блоков гиперзвуковых ракет.Радиус поражения "Прометея" составляет около 600 километров. По своим характеристикам С-500 должна значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability 3.

https://ria.ru/20211101/s-500-1757226805.html

https://ria.ru/20210916/eksport-1750304980.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211102/s500-1757345639.html

сша

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, китай, владимир путин, с-400 «триумф», зрс с-500, россия