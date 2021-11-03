https://ria.ru/20211103/raketa-1757552588.html
"Роскосмос" проведет испытания многоразовой ракеты на новых двигателях
"Роскосмос" проведет испытания многоразовой ракеты на новых двигателях - РИА Новости, 03.11.2021
"Роскосмос" проведет испытания многоразовой ракеты на новых двигателях
Главный научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш заказал турбореактивные двигатели для проведения испытаний демонстратора первой российской многоразовой ракеты... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:28
2021-11-03T14:28
2021-11-03T14:28
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Главный научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш заказал турбореактивные двигатели для проведения испытаний демонстратора первой российской многоразовой ракеты "Крыло-СВ", извещение о закупке опубликовано на сайте госзакупок.Целью госзакупки является "обеспечение проведения летных испытаний масштабированных летных демонстраторов в рамках выполнения проекта "Создание комплекса летно-экспериментальных демонстраторов многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков", указано в сопроводительной документации.Сумма контракта составит более 67 миллионов рублей.Ранее сообщалось, что прототип крылатой ступени планируется испытать в конце 2022 года.Многоразовая крылатая ступень ракеты "Крыло-СВ" разрабатывается с 2019 года и сможет возвращаться на землю снижением в горизонтальном полёте с приземлением как на взлётно-посадочную полосу, так и на грунт.
https://ria.ru/20210918/raketa-1750632343.html
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общество, цниимаш, роскосмос, космос - риа наука, россия
"Роскосмос" проведет испытания многоразовой ракеты на новых двигателях
"Роскосмос" проведет испытания ракеты "Крыло-СВ" на турбореактивных двигателях
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости.
Главный научный институт "Роскосмоса
" ЦНИИмаш
заказал турбореактивные двигатели для проведения испытаний демонстратора первой российской многоразовой ракеты "Крыло-СВ", извещение о закупке опубликовано на сайте госзакупок.
Целью госзакупки является "обеспечение проведения летных испытаний масштабированных летных демонстраторов в рамках выполнения проекта "Создание комплекса летно-экспериментальных демонстраторов многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков", указано в сопроводительной документации.
Сумма контракта составит более 67 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что прототип крылатой ступени планируется испытать в конце 2022 года.
Многоразовая крылатая ступень ракеты "Крыло-СВ" разрабатывается с 2019 года и сможет возвращаться на землю снижением в горизонтальном полёте с приземлением как на взлётно-посадочную полосу, так и на грунт.