https://ria.ru/20211103/qr-kod-1757568784.html
На Кубани введут QR-коды для посещения общепита
На Кубани введут QR-коды для посещения общепита - РИА Новости, 03.11.2021
На Кубани введут QR-коды для посещения общепита
Посещение объектов общепита на всей территории Краснодарского края с 6 по 14 ноября допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:38
2021-11-03T15:38
2021-11-03T16:23
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Посещение объектов общепита на всей территории Краснодарского края с 6 по 14 ноября допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.Ранее QR-коды для посещения общепита действовали только на территории городов-курортов края."В связи с эпидемиологической обстановкой на территории края вводим новые ограничения. С 6 по 14 ноября посещение объектов общественного питания на всей территории края допускается только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кондратьева.Кроме того, с 6 по 14 ноября справка, QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании или медотвод понадобится для посещения ТРК и ТРЦ в городах-курортах. Запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе продлевается до 14 ноября.Заселиться в отель по-прежнему можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.Ранее введенные ограничения также продолжают действовать, работа учреждений и организаций различных сфер возможна только при строгом соблюдении действующих требований Роспотребнадзора.К курортам федерального и краевого значения на Кубани относятся: Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а также поселения Туапсинского района (Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере, Шепси).
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общество, краснодарский край, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анапа, горячий ключ, новости - туризм, туристы, вениамин кондратьев, туризм
15:38 03.11.2021 (обновлено: 16:23 03.11.2021)
На Кубани введут QR-коды для посещения общепита
На Кубани введут QR-коды для посещения общепита с 6 по 14 ноября
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Посещение объектов общепита на всей территории Краснодарского края
с 6 по 14 ноября допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев
.
Ранее QR-коды для посещения общепита действовали только на территории городов-курортов края.
"В связи с эпидемиологической обстановкой на территории края вводим новые ограничения. С 6 по 14 ноября посещение объектов общественного питания на всей территории края допускается только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании", - говорится в сообщении в Telegram-канале
Кондратьева.
Кроме того, с 6 по 14 ноября справка, QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании или медотвод понадобится для посещения ТРК и ТРЦ в городах-курортах. Запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе продлевается до 14 ноября.
Заселиться в отель по-прежнему можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.
Ранее введенные ограничения также продолжают действовать, работа учреждений и организаций различных сфер возможна только при строгом соблюдении действующих требований Роспотребнадзора
.
К курортам федерального и краевого значения на Кубани относятся: Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а также поселения Туапсинского района (Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере, Шепси).