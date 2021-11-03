https://ria.ru/20211103/qr-1757518709.html

Какие новые антиковидные ограничения могут ждать россиян?

Эксперт призвал сократить срок действия QR-кодов до полугода - РИА Новости, 03.11.2021

Какие новые антиковидные ограничения могут ждать россиян?

Срок действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 и QR-кодов следует сократить с одного года до шести месяцев, заявил главный внештатный специалист Минздрава... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:12

2021-11-03T12:12

2021-11-03T13:10

распространение коронавируса

общество

воз

здоровье - общество

михаил мурашко

сергей токарев

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Срок действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 и QR-кодов следует сократить с одного года до шести месяцев, заявил главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев.Он считает, что выдачу документов нужно привязать к длительности иммунитета. Антитела, в том числе к дельта-штамму коронавируса SARS-CoV-2, утверждает Токарев, сохраняются в организме не более года."Сертификат все еще действует год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм, менее агрессивный, менее патогенный. Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный, и, возможно, эта работа будет проведена", — рассказал он во время прямого эфира в инстаграме.QR-коды для посещения учреждений культуры, социального обслуживания, туристических объектов или торговых центров ввели 75 российских регионов из-за роста заболеваемости COVID-19. За последние сутки в стране выявили 40 443 новых случая заражения коронавирусом, при этом обновился антирекорд по числу умерших пациентов — 1189.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211103/vaktsina-1757474332.html

https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757511531.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, воз, здоровье - общество, михаил мурашко, сергей токарев, коронавирус в россии