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Путин рассказал о современном российском вооружении
Путин рассказал о современном российском вооружении - РИА Новости, 03.11.2021
Путин рассказал о современном российском вооружении
Испытания подтвердили уникальные характеристики лазерной установки "Пересвет", а также комплексов "Кинжал" и "Авангард", заявил Владимир Путин на совещании с... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:47
2021-11-03T19:27
безопасность
владимир путин
россия
вмф рф
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СОЧИ, 3 ноя — РИА Новости. Испытания подтвердили уникальные характеристики лазерной установки "Пересвет", а также комплексов "Кинжал" и "Авангард", заявил Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК."Добавлю, что завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей", — сказал он.Глава государства сообщил, что со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота.Как отметил Путин, Министерство обороны разрабатывает систему данных для реализации стратегии вооружения России до 2033-го. В этой госпрограмме должны быть в полной мере отражены все приоритеты и цели страны, считает он.По его словам, разработка и серийное производство высокотехнологичного оружия — это одно из ключевых направлений развития вооруженных сил. Такая задача требует "времени, дополнительных усилий, финансов", так как за каждым из образцов стоит "долгий кропотливый труд тысяч наших ученых, инженеров, программистов и других специалистов".Как заявил российский лидер, создание в стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий."Серьезно, в разы повысило возможности вооруженных сил на многие годы и даже десятилетия. Обеспечило высокий уровень военной безопасности России, помогло укрепить и стратегический паритет", — пояснил он.При этом Путин отметил, что благодаря искусственному интеллекту должен произойти качественный прорыв в повышении боевых характеристик российского оружия. Такие технологии должны активнее применять и в системах управления войсками и вооружением, средствах связи и передачи данных, а также высокоточных ракетных комплексах. Не менее важно внедрять их при создании перспективной робототехники с повышенной степенью автономности, в обеспечении управления беспилотниками, а также глубоководными аппаратами, указал он.
https://ria.ru/20211011/oruzhie-1754103352.html
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безопасность, владимир путин, россия, вмф рф
16:47 03.11.2021 (обновлено: 19:27 03.11.2021)
 
Путин рассказал о современном российском вооружении

Путин заявил, что ракеты "Циркон" будут поступать на вооружение ВМФ с 2022 года

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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СОЧИ, 3 ноя — РИА Новости. Испытания подтвердили уникальные характеристики лазерной установки "Пересвет", а также комплексов "Кинжал" и "Авангард", заявил Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.
"Добавлю, что завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей", — сказал он.
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Глава государства сообщил, что со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота.
Как отметил Путин, Министерство обороны разрабатывает систему данных для реализации стратегии вооружения России до 2033-го. В этой госпрограмме должны быть в полной мере отражены все приоритеты и цели страны, считает он.

"Ключевая, базовая задача здесь — чтобы перспективные образцы вооружения и техники, которые будут выпускаться и поставляться в войска в рамках ее реализации, обеспечивали надежную защиту России от потенциальных угроз", — подчеркнул президент.

По его словам, разработка и серийное производство высокотехнологичного оружия — это одно из ключевых направлений развития вооруженных сил. Такая задача требует "времени, дополнительных усилий, финансов", так как за каждым из образцов стоит "долгий кропотливый труд тысяч наших ученых, инженеров, программистов и других специалистов".
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Как заявил российский лидер, создание в стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий.
"Серьезно, в разы повысило возможности вооруженных сил на многие годы и даже десятилетия. Обеспечило высокий уровень военной безопасности России, помогло укрепить и стратегический паритет", — пояснил он.
При этом Путин отметил, что благодаря искусственному интеллекту должен произойти качественный прорыв в повышении боевых характеристик российского оружия. Такие технологии должны активнее применять и в системах управления войсками и вооружением, средствах связи и передачи данных, а также высокоточных ракетных комплексах. Не менее важно внедрять их при создании перспективной робототехники с повышенной степенью автономности, в обеспечении управления беспилотниками, а также глубоководными аппаратами, указал он.
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