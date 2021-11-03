https://ria.ru/20211103/putin-1757590864.html

Путин рассказал о современном российском вооружении

Путин рассказал о современном российском вооружении - РИА Новости, 03.11.2021

Путин рассказал о современном российском вооружении

Испытания подтвердили уникальные характеристики лазерной установки "Пересвет", а также комплексов "Кинжал" и "Авангард", заявил Владимир Путин на совещании с... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:47

2021-11-03T16:47

2021-11-03T19:27

безопасность

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СОЧИ, 3 ноя — РИА Новости. Испытания подтвердили уникальные характеристики лазерной установки "Пересвет", а также комплексов "Кинжал" и "Авангард", заявил Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК."Добавлю, что завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей", — сказал он.Глава государства сообщил, что со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота.Как отметил Путин, Министерство обороны разрабатывает систему данных для реализации стратегии вооружения России до 2033-го. В этой госпрограмме должны быть в полной мере отражены все приоритеты и цели страны, считает он.По его словам, разработка и серийное производство высокотехнологичного оружия — это одно из ключевых направлений развития вооруженных сил. Такая задача требует "времени, дополнительных усилий, финансов", так как за каждым из образцов стоит "долгий кропотливый труд тысяч наших ученых, инженеров, программистов и других специалистов".Как заявил российский лидер, создание в стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий."Серьезно, в разы повысило возможности вооруженных сил на многие годы и даже десятилетия. Обеспечило высокий уровень военной безопасности России, помогло укрепить и стратегический паритет", — пояснил он.При этом Путин отметил, что благодаря искусственному интеллекту должен произойти качественный прорыв в повышении боевых характеристик российского оружия. Такие технологии должны активнее применять и в системах управления войсками и вооружением, средствах связи и передачи данных, а также высокоточных ракетных комплексах. Не менее важно внедрять их при создании перспективной робототехники с повышенной степенью автономности, в обеспечении управления беспилотниками, а также глубоководными аппаратами, указал он.

https://ria.ru/20211011/oruzhie-1754103352.html

https://ria.ru/20210105/vooruzheniya-1591565765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, владимир путин, россия, вмф рф