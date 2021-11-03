https://ria.ru/20211103/putin-1757525966.html

Путин проведет заключительное совещание по развитию ОПК

Путин проведет заключительное совещание по развитию ОПК - РИА Новости, 03.11.2021

Путин проведет заключительное совещание по развитию ОПК

Президент России Владимир Путин проведет в среду заключительное совещание по развитию ОПК и встречу с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:39

2021-11-03T12:39

2021-11-03T12:49

безопасность

россия

сочи

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в среду заключительное совещание по развитию ОПК и встречу с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня будет тема, связанная с оснащением наших вооруженных сил новыми передовыми видами вооружений.... И кроме того, позже в течение дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Он работает в Сочи, мероприятия там и состоятся", - сказал он.

https://ria.ru/20211103/soveschanie-1757525415.html

россия

сочи

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2021

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безопасность, россия, сочи, владимир путин, дмитрий песков