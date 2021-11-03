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Путин пока не планирует контактов с ОПЕК+, сообщили в Кремле
Путин пока не планирует контактов с ОПЕК+, сообщили в Кремле - РИА Новости, 03.11.2021
Путин пока не планирует контактов с ОПЕК+, сообщили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин в настоящее время не планирует контактов с коллегами по ОПЕК+, данной темой занимается вице-премьер Александр Новак, заявил... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:36
2021-11-03T12:36
2021-11-03T12:57
опек
экономика
владимир путин
дмитрий песков
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цены на нефть
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в настоящее время не планирует контактов с коллегами по ОПЕК+, данной темой занимается вице-премьер Александр Новак, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос, есть ли у президента в планах телефонные контакты с коллегами по ОПЕК+, Песков сказал: "В настоящий момент нет. Вы знаете, что со своими коллегами по ОПЕК+ находится в постоянном контакте вице-премьер Новак, который и курирует у нас это направление работы. А Новак в свою очередь находится в постоянном рабочем контакте с президентом".На вопрос, планируются ли внутрироссийские контакты на эту тему, он также ответил отрицательно.Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На ноябрь они составляют 4,16 миллиона баррелей в сутки.Очередное заседание ОПЕК+, на котором будет утвержден уровень добычи на декабрь, пройдет 4 ноября.
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опек, экономика, владимир путин, дмитрий песков, александр новак, цены на нефть, россия
12:36 03.11.2021 (обновлено: 12:57 03.11.2021)
Путин пока не планирует контактов с ОПЕК+, сообщили в Кремле
Песков: Путин пока не планирует контактов с коллегами по ОПЕК+
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
в настоящее время не планирует контактов с коллегами по ОПЕК+
, данной темой занимается вице-премьер Александр Новак
, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков
.
Отвечая на вопрос, есть ли у президента в планах телефонные контакты с коллегами по ОПЕК+, Песков сказал: "В настоящий момент нет. Вы знаете, что со своими коллегами по ОПЕК+ находится в постоянном контакте вице-премьер Новак, который и курирует у нас это направление работы. А Новак в свою очередь находится в постоянном рабочем контакте с президентом".
На вопрос, планируются ли внутрироссийские контакты на эту тему, он также ответил отрицательно.
Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На ноябрь они составляют 4,16 миллиона баррелей в сутки.
Очередное заседание ОПЕК+, на котором будет утвержден уровень добычи на декабрь, пройдет 4 ноября.