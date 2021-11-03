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Туризм
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Туристы не спешат возвращаться домой после ноябрьских каникул
Туристы не спешат возвращаться домой после ноябрьских каникул - РИА Новости, 03.11.2021
Туристы не спешат возвращаться домой после ноябрьских каникул
Россияне ожидают продления ноябрьских выходных и не спешат брать билеты из туров домой, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:13
2021-11-03T12:13
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россияне ожидают продления ноябрьских выходных и не спешат брать билеты из туров домой, сообщает Туту.ру."Самыми популярными датами вылета в период нерабочих дней стали 29 и 30 октября, на них суммарно пришлось 26 процентов оформленных авиабилетов. При этом на 6 и 7 ноября оформлено порядка девяти процентов проездных документов", — отметили аналитики. Специалисты предположили, что, возможно, еще не все путешественники обзавелись обратными билетами и будут планировать возвращение домой чуть позже.Например, ковидные "каникулы" в Новгородской области уже продлили еще на неделю с сохранением заработной платы, сообщил губернатор региона Андрей Никитин.По данным аналитического центра онлайн-сервиса, пик бронирований по России в период с 28 октября по 7 ноября пришелся на 27-29 октября. В эти дни оформлялось на 90 процентов больше билетов, чем в среднем в предыдущую неделю. Затем началось постепенное снижение спроса.
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туризм, куда поехать в выходные, новости - туризм, коронавирус covid-19
12:13 03.11.2021
 
Туристы не спешат возвращаться домой после ноябрьских каникул

Россияне ждут продления длинных выходных и не спешат брать обратные билеты

© РИА Новости / Никита БрыкинЦерковь, в которой крестили Есенина
Церковь, в которой крестили Есенина - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Никита Брыкин
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россияне ожидают продления ноябрьских выходных и не спешат брать билеты из туров домой, сообщает Туту.ру.
"Самыми популярными датами вылета в период нерабочих дней стали 29 и 30 октября, на них суммарно пришлось 26 процентов оформленных авиабилетов. При этом на 6 и 7 ноября оформлено порядка девяти процентов проездных документов", — отметили аналитики.
Специалисты предположили, что, возможно, еще не все путешественники обзавелись обратными билетами и будут планировать возвращение домой чуть позже.
Например, ковидные "каникулы" в Новгородской области уже продлили еще на неделю с сохранением заработной платы, сообщил губернатор региона Андрей Никитин.
По данным аналитического центра онлайн-сервиса, пик бронирований по России в период с 28 октября по 7 ноября пришелся на 27-29 октября. В эти дни оформлялось на 90 процентов больше билетов, чем в среднем в предыдущую неделю. Затем началось постепенное снижение спроса.
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