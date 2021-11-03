https://ria.ru/20211103/puteshestviya-1757331335.html
Туристы не спешат возвращаться домой после ноябрьских каникул
Туристы не спешат возвращаться домой после ноябрьских каникул - РИА Новости, 03.11.2021
Туристы не спешат возвращаться домой после ноябрьских каникул
Россияне ожидают продления ноябрьских выходных и не спешат брать билеты из туров домой, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:13
2021-11-03T12:13
2021-11-03T12:13
туризм
туризм
куда поехать в выходные
новости - туризм
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756377481_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_226b14854309bc944ddb2c2ec7b0545f.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россияне ожидают продления ноябрьских выходных и не спешат брать билеты из туров домой, сообщает Туту.ру."Самыми популярными датами вылета в период нерабочих дней стали 29 и 30 октября, на них суммарно пришлось 26 процентов оформленных авиабилетов. При этом на 6 и 7 ноября оформлено порядка девяти процентов проездных документов", — отметили аналитики. Специалисты предположили, что, возможно, еще не все путешественники обзавелись обратными билетами и будут планировать возвращение домой чуть позже.Например, ковидные "каникулы" в Новгородской области уже продлили еще на неделю с сохранением заработной платы, сообщил губернатор региона Андрей Никитин.По данным аналитического центра онлайн-сервиса, пик бронирований по России в период с 28 октября по 7 ноября пришелся на 27-29 октября. В эти дни оформлялось на 90 процентов больше билетов, чем в среднем в предыдущую неделю. Затем началось постепенное снижение спроса.
https://ria.ru/20211101/ryazan-1756823504.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756377481_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_5f5b6b38b1ccbf87954309b90c1f856c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, куда поехать в выходные, новости - туризм, коронавирус covid-19
Туристы не спешат возвращаться домой после ноябрьских каникул
Россияне ждут продления длинных выходных и не спешат брать обратные билеты
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россияне ожидают продления ноябрьских выходных и не спешат брать билеты из туров домой, сообщает Туту.ру.
"Самыми популярными датами вылета в период нерабочих дней стали 29 и 30 октября, на них суммарно пришлось 26 процентов оформленных авиабилетов. При этом на 6 и 7 ноября оформлено порядка девяти процентов проездных документов", — отметили аналитики.
Специалисты предположили, что, возможно, еще не все путешественники обзавелись обратными билетами и будут планировать возвращение домой чуть позже.
Например, ковидные "каникулы" в Новгородской области уже продлили
еще на неделю с сохранением заработной платы, сообщил губернатор региона Андрей Никитин.
По данным аналитического центра онлайн-сервиса, пик бронирований по России в период с 28 октября по 7 ноября пришелся на 27-29 октября. В эти дни оформлялось на 90 процентов больше билетов, чем в среднем в предыдущую неделю. Затем началось постепенное снижение спроса.