https://ria.ru/20211103/protest-1757498486.html
Противники обязательной вакцинации перекрыли дорогу у здания Рады в Киеве
Противники обязательной вакцинации перекрыли дорогу у здания Рады в Киеве - РИА Новости, 03.11.2021
Противники обязательной вакцинации перекрыли дорогу у здания Рады в Киеве
Протестующие против обязательной вакцинации от коронавируса перекрыли движение автотранспорта на улице Грушевского возле зданий Верховной рады Украины и... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T10:45
2021-11-03T10:45
2021-11-03T11:20
распространение коронавируса
в мире
украина
киев
верховная рада украины
astrazeneca
коронавирус covid-19
денис шмыгаль
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КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Протестующие против обязательной вакцинации от коронавируса перекрыли движение автотранспорта на улице Грушевского возле зданий Верховной рады Украины и кабинета министров в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.Вакцинация от COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля - в этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca - с 18 апреля, а Comirnaty - с 26 апреля. Вакцина Moderna была доступна всем желающим с 22 июля. Однако 15 сентября глава минздрава Виктор Ляшко заявил, что вакцина Moderna в стране закончилась.Около 500 противников вакцинации пришли утром в правительственный квартал в центре Киева выразить свой протест, среди них люди разных возрастов. Они собрались возле зданий Верховной рады и кабмина с требованием не вводить обязательную вакцинацию в стране против коронавируса. Участники протеста вышли на пешеходные переходы на проезжей части и ходят по ним вперед и назад, перекрыв движение автотранспорта. Они выкрикивают "свобода", "конституция", "наши права", "руки прочь от наших детей", "вируса не существует".Позднее протестующие перекрыли улицы Институтскую, Шелковичную и Садовую в правительственном квартале Киева. Участники акции пропускают только автомобили скорой помощи, заблокировано движение общественного транспорта.Между противниками вакцинации и жителями Киева было несколько конфликтных ситуаций. Желающие проехать кричали на митингующих, требуя их пропустить. После чего конфликты исчерпывались, до рукоприкладства не доходило.Из-за акции в центре Киева образовался автомобильный затор. Многие водители сигналят, требуя пропустить их, а некоторые одобрительно приветствуют протестующих. В правительственном квартале присутствует немного полицейских, они не препятствуют митингующим.С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. "Красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 действует в Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской и Ровенской областях. В "красной" зоне кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей. Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что принудительной вакцинации против коронавируса на Украине не будет, это противозаконно.Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
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Протестующие против обязательной вакцинации перекрыли движение около Верховной рады в Киеве
Протестующие против обязательной вакцинации перекрыли движение около Верховной рады в Киеве
2021-11-03T10:45
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PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, киев, верховная рада украины, astrazeneca , коронавирус covid-19, денис шмыгаль, виктор ляшко
10:45 03.11.2021 (обновлено: 11:20 03.11.2021)
Противники обязательной вакцинации перекрыли дорогу у здания Рады в Киеве
Противники обязательной вакцинации против COVID-19 перекрыли дорогу у здания Рады в Киеве
КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Протестующие против обязательной вакцинации от коронавируса перекрыли движение автотранспорта на улице Грушевского возле зданий Верховной рады Украины и кабинета министров в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.
Вакцинация от COVID-19 на Украине
стартовала 24 февраля - в этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca
- с 18 апреля, а Comirnaty - с 26 апреля. Вакцина Moderna была доступна всем желающим с 22 июля. Однако 15 сентября глава минздрава Виктор Ляшко
заявил, что вакцина Moderna в стране закончилась.
Около 500 противников вакцинации пришли утром в правительственный квартал в центре Киева
выразить свой протест, среди них люди разных возрастов. Они собрались возле зданий Верховной рады
и кабмина с требованием не вводить обязательную вакцинацию в стране против коронавируса. Участники протеста вышли на пешеходные переходы на проезжей части и ходят по ним вперед и назад, перекрыв движение автотранспорта. Они выкрикивают "свобода", "конституция", "наши права", "руки прочь от наших детей", "вируса не существует".
Позднее протестующие перекрыли улицы Институтскую, Шелковичную и Садовую в правительственном квартале Киева. Участники акции пропускают только автомобили скорой помощи, заблокировано движение общественного транспорта.
Между противниками вакцинации и жителями Киева было несколько конфликтных ситуаций. Желающие проехать кричали на митингующих, требуя их пропустить. После чего конфликты исчерпывались, до рукоприкладства не доходило.
Из-за акции в центре Киева образовался автомобильный затор. Многие водители сигналят, требуя пропустить их, а некоторые одобрительно приветствуют протестующих. В правительственном квартале присутствует немного полицейских, они не препятствуют митингующим.
С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. "Красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 действует в Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской и Ровенской областях. В "красной" зоне кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей. Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль
заявил, что принудительной вакцинации против коронавируса на Украине не будет, это противозаконно.
Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".