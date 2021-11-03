https://ria.ru/20211103/prigovor-1757543515.html

Мосгорсуд смягчил наказание напавшему на геев у Курского вокзала

Мосгорсуд смягчил наказание напавшему на геев у Курского вокзала - РИА Новости, 03.11.2021

Мосгорсуд смягчил наказание напавшему на геев у Курского вокзала

Мосгорсуд на три месяца снизил 9-летний срок, назначенный Антону Бережному за нападение на геев на Курском вокзале, в результате чего один мужчина погиб,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:55

2021-11-03T13:55

2021-11-03T13:55

происшествия

москва

московский городской суд

лгбт-сообщество

курский вокзал

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд на три месяца снизил 9-летний срок, назначенный Антону Бережному за нападение на геев на Курском вокзале, в результате чего один мужчина погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Суд освободил его от наказания за побои из-за истечения срока давности, а также признал смягчающим обстоятельством статус ветерана боевых действий и награждение нагрудным знаком "Гвардия"."Суд смягчил срок до 8 лет 9 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.В июне присяжные единодушно признали Бережного виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. По мнению присяжных, подсудимый заслуживал снисхождения. В суде Бережной заявил о раскаянии и извинился перед выжившим потерпевшим.Как установило следствие, в июне 2019 года Бережной с ножом напал на двух мужчин из-за их сексуальной ориентации: один был убит, другой отделался легким ранением. Дело слушалось повторно - в первый раз присяжные оправдали обвинявшегося в убийстве Бережного, после чего его освободили из-под стражи в зале суда.Апелляцию подал и прокурор, и представитель потерпевших, Мосгорсуд отменил оправдательный приговор, дело было передано на новое рассмотрение, но уже по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть". При этом максимальная санкция этих двух статей одинаковая – до 15 лет лишения свободы.Новая мера пресечения не избиралась, и перед вынесением вердикта Бережной просто ушел из здания суда. Его объявили в розыск, а спустя несколько дней задержали и арестовали.

https://ria.ru/20210524/soobschestvo-1733641767.html

https://ria.ru/20210611/shovinizm-1736520249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, московский городской суд, лгбт-сообщество, курский вокзал