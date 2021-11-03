https://ria.ru/20211103/prestuplenie-1757541940.html

В СПЧ заявили о росте числа преступлений на почве ненависти

В СПЧ заявили о росте числа преступлений на почве ненависти - РИА Новости, 03.11.2021

В СПЧ заявили о росте числа преступлений на почве ненависти

В этом году в России наметилась тенденция роста преступлений на почве ненависти, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:47

2021-11-03T13:47

2021-11-03T13:47

общество

александр брод

совет по правам человека при президенте рф (спч)

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В этом году в России наметилась тенденция роста преступлений на почве ненависти, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод."Несмотря на стабилизацию в России за последние 8 лет, именно в этом году наметилась тенденция роста преступлений на почве ненависти. Если, скажем, в 2020 году было 7 инцидентов, то сейчас уже за этот же период 17. Цифры, конечно, небольшие. Это не десятки, не сотни преступлений, что наблюдалось в начале 2000-х годов, когда практически ежедневно нападали на мигрантов, темнокожих студентов, избивали их", - сказал Брод в ходе круглого стола "Ксенофобия, радикализм и преступления на почве ненависти на пространстве ОБСЕ" в МИА "Россия сегодня".Он добавил, что в России был сделан большой шаг вперёд по нейтрализации радикальных группировок, по привлечению к ответственности лидеров скинхедов, неонацистских издателей."Тем не менее, в период пандемии социальная напряженность, падение жизненного уровня, проблемы в самых разных сферах, в том числе и кризис доверия к силовым структурам, органам власти, это тоже толкает население к поиску врага, которым помимо Запада, иноагентов становятся и представители мигрантов и национальных меньшинств", - подчеркнул Брод.

https://ria.ru/20210923/skinkhedy-1751451865.html

https://ria.ru/20210813/ugroza-1745639295.html

россия

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общество, александр брод, совет по правам человека при президенте рф (спч), россия