Воробьев поздравил академика Оганесяна с присуждением премии ЮНЕСКО-России
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил поздравительную телеграмму академику РАН, научному руководителю лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований в Дубне Юрию Оганесяну, которому присуждена первая Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Вы вносите огромный вклад в научный прогресс, способствуете инновационному развитию Подмосковья и всей нашей страны. С Вашим именем связаны прорывные открытия, которые расширили границы современных знаний, продвинули науку вперёд. Ваш новаторский подход и неустанный поиск позволили приумножить то, что начал великий Менделеев, открыть новые элементы. Очень важно, что в Год науки и технологий Ваши заслуги ещё раз были высоко оценены международным и российским сообществом и Вы стали первым лауреатом новой престижной премии", - отметил губернатор.
Как сообщила пресс-служба ЮНЕСКО, Юрий Оганесян награжден премией "в знак признания его прорывных открытий, позволивших дополнить периодическую таблицу химических элементов Менделеева, а также за вклад в развитие фундаментальных наук в общемировом масштабе".
Академик Оганесян был ключевым участником ряда важных международных научных проектов, приведших, в числе прочего, к открытию сверхтяжелых химических элементов, в частности, элемента с атомным номером 118. В честь Оганесяна 118-й элемент был в 2016 году официально назван "оганессоном".
Международная премия ЮНЕСКО-России имени Менделеева за достижения в области фундаментальных наук призвана привлечь внимание широкой общественности к важности развития этих научных дисциплин в интересах мирного процветания наших обществ. Премия была учреждена в 2019 году по инициативе России в целях содействия научному прогрессу, популяризации естественных наук и развитию международного сотрудничества.