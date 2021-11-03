https://ria.ru/20211103/premiya-1757645826.html

Воробьев поздравил академика Оганесяна с присуждением премии ЮНЕСКО-России

Воробьев поздравил академика Оганесяна с присуждением премии ЮНЕСКО-России - РИА Новости, 03.11.2021

Воробьев поздравил академика Оганесяна с присуждением премии ЮНЕСКО-России

Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил поздравительную телеграмму академику РАН, научному руководителю лаборатории ядерных реакций имени Г.Н... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T20:47

2021-11-03T20:47

2021-11-03T20:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

юрий оганесян

объединенный институт ядерных исследований

российская академия наук

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил поздравительную телеграмму академику РАН, научному руководителю лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований в Дубне Юрию Оганесяну, которому присуждена первая Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук, сообщает пресс-служба областного правительства."Вы вносите огромный вклад в научный прогресс, способствуете инновационному развитию Подмосковья и всей нашей страны. С Вашим именем связаны прорывные открытия, которые расширили границы современных знаний, продвинули науку вперёд. Ваш новаторский подход и неустанный поиск позволили приумножить то, что начал великий Менделеев, открыть новые элементы. Очень важно, что в Год науки и технологий Ваши заслуги ещё раз были высоко оценены международным и российским сообществом и Вы стали первым лауреатом новой престижной премии", - отметил губернатор.Как сообщила пресс-служба ЮНЕСКО, Юрий Оганесян награжден премией "в знак признания его прорывных открытий, позволивших дополнить периодическую таблицу химических элементов Менделеева, а также за вклад в развитие фундаментальных наук в общемировом масштабе".Академик Оганесян был ключевым участником ряда важных международных научных проектов, приведших, в числе прочего, к открытию сверхтяжелых химических элементов, в частности, элемента с атомным номером 118. В честь Оганесяна 118-й элемент был в 2016 году официально назван "оганессоном".Международная премия ЮНЕСКО-России имени Менделеева за достижения в области фундаментальных наук призвана привлечь внимание широкой общественности к важности развития этих научных дисциплин в интересах мирного процветания наших обществ. Премия была учреждена в 2019 году по инициативе России в целях содействия научному прогрессу, популяризации естественных наук и развитию международного сотрудничества.

https://ria.ru/20211102/raskhody-1757354290.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, юрий оганесян, объединенный институт ядерных исследований, российская академия наук