https://ria.ru/20211103/premii-1757490341.html

Правительство утвердило распоряжение о премиях для молодых ученых

Правительство утвердило распоряжение о премиях для молодых ученых - РИА Новости, 03.11.2021

Правительство утвердило распоряжение о премиях для молодых ученых

Правительство России утвердило распоряжение о вручении премий в области науки и техники для молодых учёных, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T09:49

2021-11-03T09:49

2021-11-03T09:49

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Правительство России утвердило распоряжение о вручении премий в области науки и техники для молодых учёных, сообщает пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства 2021 года в области науки и техники для молодых учёных", - говорится в сообщении.Отмечается, что лауреатами стали 28 человек, в том числе три доктора наук, 11 кандидатов наук, два профессора и два доцента. В частности, наградами отмечены работы, связанные с регенеративной медициной, экспериментальными космическими исследованиями, энергоэффективными методами сжигания органического топлива.Премии вручаются деятелям науки в возрасте до 35 лет на основании рекомендаций межведомственного совета, в который входят представители академического сообщества и госорганов. Каждый авторский коллектив получит один миллион рублей.

https://ria.ru/20211102/laboratorii-1757323531.html

россия

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общество, михаил мишустин, россия