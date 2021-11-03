https://ria.ru/20211103/premii-1757490341.html
Правительство утвердило распоряжение о премиях для молодых ученых
Правительство утвердило распоряжение о премиях для молодых ученых - РИА Новости, 03.11.2021
Правительство утвердило распоряжение о премиях для молодых ученых
Правительство России утвердило распоряжение о вручении премий в области науки и техники для молодых учёных, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T09:49
2021-11-03T09:49
2021-11-03T09:49
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Правительство России утвердило распоряжение о вручении премий в области науки и техники для молодых учёных, сообщает пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства 2021 года в области науки и техники для молодых учёных", - говорится в сообщении.Отмечается, что лауреатами стали 28 человек, в том числе три доктора наук, 11 кандидатов наук, два профессора и два доцента. В частности, наградами отмечены работы, связанные с регенеративной медициной, экспериментальными космическими исследованиями, энергоэффективными методами сжигания органического топлива.Премии вручаются деятелям науки в возрасте до 35 лет на основании рекомендаций межведомственного совета, в который входят представители академического сообщества и госорганов. Каждый авторский коллектив получит один миллион рублей.
https://ria.ru/20211102/laboratorii-1757323531.html
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общество, михаил мишустин, россия
Правительство утвердило распоряжение о премиях для молодых ученых
Мишустин подписал распоряжение о премиях в области науки и техники для молодых ученых