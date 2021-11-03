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"Россия-Культура" 6 ноября покажет премьеру "Большого мюзикла"

"Россия-Культура" 6 ноября покажет премьеру "Большого мюзикла" - РИА Новости, 03.11.2021

"Россия-Культура" 6 ноября покажет премьеру "Большого мюзикла"

На телеканале "Россия-Культура" 6 ноября в 16:40 стартует долгожданная премьера – "Большой мюзикл"! РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:43

2021-11-03T16:43

2021-11-03T16:43

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МОСКВА, 3 ноя - Телеканал "Россия-Культура". На телеканале "Россия-Культура" 6 ноября в 16:40 стартует долгожданная премьера – "Большой мюзикл"!"Большой мюзикл" ‒ первый в истории российского телевидения проект, посвященный мюзиклу и оперетте. За звание победителя поборются 10 талантливых молодых артистов. Это шоу, в котором будут звучать только хиты, а каждый номер станет настоящим мини-спектаклем. Но прежде чем начать конкурсную борьбу и попасть в десятку участников, претендентам пришлось преодолеть кастинг. Как это действо разворачивалось ‒ смотрите в первом выпуске "Большого мюзикла".На участие в конкурсе было прислано более 400 заявок из всех регионов России: от Москвы до Хабаровска, а также из Латвии. Кастинг прошел на сцене театра "Геликон-опера", в нем приняли участие более 50 претендентов. Исполнители демонстрировали хореографическое и вокальное мастерство. Выступления оценивались и с драматургической точки зрения. Как неоднократно подчеркивали члены жюри, зрелый артист должен быть творчески мобилен. Мюзикл часто называют "легким" жанром, однако за подготовкой музыкального спектакля стоит огромная работа. Когда артист хорошо поет, хорошо двигается, убедителен на сцене – получается настоящий шедевр. Как раз таких универсальных артистов искало жюри, в состав которого на кастинге вошли народный артист РСФСР Герард Васильев, певица, солистка мюзиклов Лика Рулла, хореограф Софья Гайдукова, композитор Ким Брейтбург и музыкальный руководитель постановок мюзиклов Валерия Брейтбург. Художественный руководитель и один из режиссеров проекта – Алексей Франдетти."Кастинг – небольшой отрезок времени, за который артисту надо показать все, на что он способен. Это важный опыт и умение – заявить о себе здесь и сейчас. Есть в кастинге азарт", ‒ отметила Лика Рулла.Выступления сопровождал театрально-симфонический оркестр Stage Orchestra под управлением Евгения Загота. Ведущий кастинга ‒ актер Сергей Епишев.Кастинг "Большого мюзикла" ‒ 6 ноября в 16:40. Не пропустите яркую, захватывающую телевизионную премьеру! Впереди – оригинальные выступления, для которых огромная команда специалистов создавала эксклюзивные аранжировки, хореографию, декорации и костюмы.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы