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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20211103/predpriyatiya-1757507067.html
Три новых фармацевтических предприятия откроются в ОЭЗ Москвы
Три новых фармацевтических предприятия откроются в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 03.11.2021
Три новых фармацевтических предприятия откроются в ОЭЗ Москвы
Три новых предприятия по производству медицинской продукции начнут работу в лабораторно-промышленных корпусах столичной особой экономической зоны (ОЭЗ)... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:26
2021-11-03T11:26
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Три новых предприятия по производству медицинской продукции начнут работу в лабораторно-промышленных корпусах столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Три новых предприятия на площадке Алабушево в ОЭЗ Москвы будут производить фармацевтические препараты и средства диагностики. Компании арендовали порядка 2,5 тысячи квадратных метров площадей и создадут 80 высококвалифицированных рабочих мест. Благодаря передовым решениям они усилят развитый в столичной особой экономической зоне фармацевтический медицинский кластер", - рассказал руководитель департамента Александр Прохоров, слова которого приводит пресс-служба.Он добавил, что в данном сегменте уже работают около 20 резидентов ОЭЗ – производителей фармацевтических препаратов, медицинских средств и оборудования, которые вложили в свои проекты более 17 миллиардов рублей и создали свыше одной тысячи рабочих мест.В числе новых компаний площадки Алабушево – предприятие, которое осваивает выпуск различных дыхательных тестов. Они применяются для определения интенсивности метаболизма при диагностике заболеваний печени и желудка.Три инновационных лабораторно-промышленных корпуса общей площадью около 30 тысяч квадратных метров введены в эксплуатацию на площадке Алабушево в июне 2021 года. Здания оснащены всей современной инфраструктурой, включая пространства для 3D-моделирования и размещения "чистых комнат". В планах – строительство еще двух зданий. Сегодня в инновационных лабораторно-промышленных корпусах уже размещаются более десятка компаний, уточняется в сообщении.
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москва, александр прохоров
11:26 03.11.2021
 

Три новых фармацевтических предприятия откроются в ОЭЗ Москвы

© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Три новых предприятия по производству медицинской продукции начнут работу в лабораторно-промышленных корпусах столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Три новых предприятия на площадке Алабушево в ОЭЗ Москвы будут производить фармацевтические препараты и средства диагностики. Компании арендовали порядка 2,5 тысячи квадратных метров площадей и создадут 80 высококвалифицированных рабочих мест. Благодаря передовым решениям они усилят развитый в столичной особой экономической зоне фармацевтический медицинский кластер", - рассказал руководитель департамента Александр Прохоров, слова которого приводит пресс-служба.
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Он добавил, что в данном сегменте уже работают около 20 резидентов ОЭЗ – производителей фармацевтических препаратов, медицинских средств и оборудования, которые вложили в свои проекты более 17 миллиардов рублей и создали свыше одной тысячи рабочих мест.
В числе новых компаний площадки Алабушево – предприятие, которое осваивает выпуск различных дыхательных тестов. Они применяются для определения интенсивности метаболизма при диагностике заболеваний печени и желудка.
Еще один новый производитель ОЭЗ Москвы специализируется на производстве фармацевтических препаратов. На арендованных площадях компания организует участок вторичной упаковки лекарств, а также будет выпускать препараты для лечения бронхальной астмы, сердечно-сосудистых и орфанных заболеваний. В планах предприятия – строительство цехов по выпуску фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм.
Три инновационных лабораторно-промышленных корпуса общей площадью около 30 тысяч квадратных метров введены в эксплуатацию на площадке Алабушево в июне 2021 года. Здания оснащены всей современной инфраструктурой, включая пространства для 3D-моделирования и размещения "чистых комнат". В планах – строительство еще двух зданий. Сегодня в инновационных лабораторно-промышленных корпусах уже размещаются более десятка компаний, уточняется в сообщении.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАлександр Прохоров
 
 
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