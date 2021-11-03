https://ria.ru/20211103/predpriyatiya-1757507067.html

Три новых фармацевтических предприятия откроются в ОЭЗ Москвы

Три новых фармацевтических предприятия откроются в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 03.11.2021

Три новых фармацевтических предприятия откроются в ОЭЗ Москвы

Три новых предприятия по производству медицинской продукции начнут работу в лабораторно-промышленных корпусах столичной особой экономической зоны (ОЭЗ)... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:26

2021-11-03T11:26

2021-11-03T11:26

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Три новых предприятия по производству медицинской продукции начнут работу в лабораторно-промышленных корпусах столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Три новых предприятия на площадке Алабушево в ОЭЗ Москвы будут производить фармацевтические препараты и средства диагностики. Компании арендовали порядка 2,5 тысячи квадратных метров площадей и создадут 80 высококвалифицированных рабочих мест. Благодаря передовым решениям они усилят развитый в столичной особой экономической зоне фармацевтический медицинский кластер", - рассказал руководитель департамента Александр Прохоров, слова которого приводит пресс-служба.Он добавил, что в данном сегменте уже работают около 20 резидентов ОЭЗ – производителей фармацевтических препаратов, медицинских средств и оборудования, которые вложили в свои проекты более 17 миллиардов рублей и создали свыше одной тысячи рабочих мест.В числе новых компаний площадки Алабушево – предприятие, которое осваивает выпуск различных дыхательных тестов. Они применяются для определения интенсивности метаболизма при диагностике заболеваний печени и желудка.Три инновационных лабораторно-промышленных корпуса общей площадью около 30 тысяч квадратных метров введены в эксплуатацию на площадке Алабушево в июне 2021 года. Здания оснащены всей современной инфраструктурой, включая пространства для 3D-моделирования и размещения "чистых комнат". В планах – строительство еще двух зданий. Сегодня в инновационных лабораторно-промышленных корпусах уже размещаются более десятка компаний, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20211029/moskva-1756831445.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, александр прохоров