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Украина обречена: Байден сдал Киев Путину
На Украине обвинили США в предательстве из-за России - РИА Новости, 03.11.2021
Украина обречена: Байден сдал Киев Путину
Администрация президента США Джо Байдена взяла курс на нормализацию отношений с Россией, что могут воспринять на Украине как предательство, пишет издание... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T05:31
2021-11-03T15:58
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
руслан бортник
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена взяла курс на нормализацию отношений с Россией, что могут воспринять на Украине как предательство, пишет издание "Страна.ua".Портал указал на статью The New York Times о переговорах между Вашингтоном и Москвой по кибербезопасности, направленные, как утверждает американская газета, на снижение напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном. "Страна.ua" отмечает, что такие перемены в политике произошли после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.Как отметил в разговоре с изданием политолог Руслан Бортник, непубличные консультации между Москвой и Вашингтоном могут оказаться опасными для Украины.По мнению Бортника, такое развитие событий показывает на категорическое изменение в политической реальности, в том числе для Украины."(Ведение переговоров между Россией и США. — Прим. ред.) говорит о том, что Запад пытается отойти от конфронтации с Россией, разочаровался в возможности изменения "режима" внутри России и пытается найти условия для холодного мира, в том числе часто и ценой Украины", — пояснил эксперт.На это, в частности, показывает ситуация с "Северным потоком — 2", заключил Бортник.
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, руслан бортник, северный поток — 2, россия
05:31 03.11.2021 (обновлено: 15:58 03.11.2021)
 
На Украине обвинили США в предательстве из-за России

Политолог Бортник: Байден пытается наладить отношения с Путиным за счет Украины

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена взяла курс на нормализацию отношений с Россией, что могут воспринять на Украине как предательство, пишет издание "Страна.ua".
Портал указал на статью The New York Times о переговорах между Вашингтоном и Москвой по кибербезопасности, направленные, как утверждает американская газета, на снижение напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном. "Страна.ua" отмечает, что такие перемены в политике произошли после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Вскоре после этого произошла первая крупная зрада (предательство. — Прим. ред.). <…> Байден отказался от санкций против "Северного потока — 2", а месяц спустя в Женеве прошли переговоры по контролю над вооружениями. <…> США, похоже, решили договариваться с Россией по-хорошему, а не санкциями и ультиматумами. Что в Украине, как показала договоренность США и Германии по "Северному потоку — 2", могут расценить как новую зраду", — пишет портал.

Как отметил в разговоре с изданием политолог Руслан Бортник, непубличные консультации между Москвой и Вашингтоном могут оказаться опасными для Украины.

"Факт тайных переговоров несет в себе определенные вызовы и угрозы для украинской власти. И именно что и по Украине о чем-то могут договориться. <…> Сам факт этих переговоров говорит о том, что украинскую проблему отставляют в сторону — ради интересов, касающихся конкуренции с Китаем, мировой торговли, противодействия ковиду, и национальных интересов по усилению США и России", — заявил он.

По мнению Бортника, такое развитие событий показывает на категорическое изменение в политической реальности, в том числе для Украины.
"(Ведение переговоров между Россией и США. — Прим. ред.) говорит о том, что Запад пытается отойти от конфронтации с Россией, разочаровался в возможности изменения "режима" внутри России и пытается найти условия для холодного мира, в том числе часто и ценой Украины", — пояснил эксперт.
На это, в частности, показывает ситуация с "Северным потоком — 2", заключил Бортник.
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В миреУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденРуслан БортникСеверный поток — 2Россия
 
 
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