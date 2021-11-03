https://ria.ru/20211103/predatelstvo-1757477264.html

Украина обречена: Байден сдал Киев Путину

На Украине обвинили США в предательстве из-за России - РИА Новости, 03.11.2021

Украина обречена: Байден сдал Киев Путину

Администрация президента США Джо Байдена взяла курс на нормализацию отношений с Россией, что могут воспринять на Украине как предательство, пишет издание... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T05:31

2021-11-03T05:31

2021-11-03T15:58

в мире

украина

сша

владимир путин

джо байден

руслан бортник

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена взяла курс на нормализацию отношений с Россией, что могут воспринять на Украине как предательство, пишет издание "Страна.ua".Портал указал на статью The New York Times о переговорах между Вашингтоном и Москвой по кибербезопасности, направленные, как утверждает американская газета, на снижение напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном. "Страна.ua" отмечает, что такие перемены в политике произошли после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.Как отметил в разговоре с изданием политолог Руслан Бортник, непубличные консультации между Москвой и Вашингтоном могут оказаться опасными для Украины.По мнению Бортника, такое развитие событий показывает на категорическое изменение в политической реальности, в том числе для Украины."(Ведение переговоров между Россией и США. — Прим. ред.) говорит о том, что Запад пытается отойти от конфронтации с Россией, разочаровался в возможности изменения "режима" внутри России и пытается найти условия для холодного мира, в том числе часто и ценой Украины", — пояснил эксперт.На это, в частности, показывает ситуация с "Северным потоком — 2", заключил Бортник.

https://ria.ru/20211103/zelenskiy-1757476892.html

украина

сша

россия

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, руслан бортник, северный поток — 2, россия