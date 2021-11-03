https://ria.ru/20211103/pravitelstvo-1757503454.html

Мишустин предложил Кузьминову возглавить Экспертный совет при правительстве

Мишустин предложил Кузьминову возглавить Экспертный совет при правительстве - РИА Новости, 03.11.2021

Мишустин предложил Кузьминову возглавить Экспертный совет при правительстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил научному руководителю "Высшей школы экономики" Ярославу Кузьминову возглавить экспертный совет при... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:05

2021-11-03T11:05

2021-11-03T12:15

высшая школа экономики (вшэ)

россия

политика

правительство рф

ярослав кузьминов

михаил мишустин

экспертный совет при правительстве рф

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил научному руководителю "Высшей школы экономики" Ярославу Кузьминову возглавить экспертный совет при правительстве России."Вы, уважаемый Ярослав Иванович, долгое время возглавляли "Высшую школу экономики" и сейчас являетесь научным руководителем. И сегодня это один из ведущих вузов страны, Школа много лет занималась в том числе экспертизой различного рода нормативных документов и проектов. И вот учитывая ваш опыт в этой сфере, я бы хотел предложить Вам возглавить экспертный совет при правительстве Российской Федерации, и на системной основе организовать взаимодействие правительства Российской Федерации, сотрудников и аппарата, в том числе правительства, и министров федеральных с экспертным сообществом", - сказал Мишустин.Он отметил, что кабмин планирует и далее развивать практику взаимодействия с экспертным сообществом, так как она положительно себя зарекомендовала."Нужно, чтобы эксперты взаимодействовали с правительством по проектам в течение всего пути: с начальных этапов разработки до уже практической реализации. Здесь я имею ввиду ту самую обратную связь, о которой очень часто говорит президент, чтобы то, как мы задумываем реализацию тех или иных проектов, государственных программ, было адекватно тому, как видят это люди, для которых, собственно говоря, эти программы и проекты реализуются", - сказал премьер."Конечно, нужно найти правильную форму взаимодействия. Вы сейчас сказали очень важную вещь – это "экономика на основании данных". Я глубокий сторонник того, что экономика на основе первичных данных, правильно, соответствующим образом обработанных и правильно поданных, в этом смысле гораздо достовернее. И предиктивная аналитика на такой базе строится, и многие модели, цифровые платформы, которые сегодня превалируют в мире, в крупных корпорациях", - сказал Мишустин, выслушав позицию Кузьминова.Премьер добавил, что эти вопросы экспертное сообщество могло бы обсудить с правительством. "И, как Вы сказали, в этом смысле оказать всяческую поддержку тем реформам, идеям, которые сегодня есть в правительства. И достижению национальных целей", - заверил он.Мишустин также пообещал дать поручение, чтобы Кузьминову в правительстве оказывали всяческое содействие в экспертной работе.В свою очередь, Кузьминов согласился занять должность."Надеюсь, что современное состояние отечественной экспертизы может послужить помощью работе правительства. И я готов в этом принимать участие", - сказал Кузьминов.Экспертный совет будет координировать свою работу с вице-премьером Дмитрием Григоренко."Экспертные группы, я считаю, должны иметь не просто доступ к информационным ресурсам правительства и отдельных ведомств, а возможность инициировать новое исследование, собирать новые данные. Другими словами, Экспертный совет мог бы получить право информационной инициативы, если Вы это одобрите. И конечно, заниматься своей главной работой – это предварительное обсуждение нормативных и законопроектных решений", - добавил Кузьминов.

https://ria.ru/20211022/vshe-1755833182.html

https://ria.ru/20210702/anisimov-1739660334.html

https://ria.ru/20210706/petitsiya-1740089688.html

https://ria.ru/20210927/studenty-1752000359.html

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высшая школа экономики (вшэ), россия, политика, правительство рф, ярослав кузьминов, михаил мишустин, экспертный совет при правительстве рф