https://ria.ru/20211103/pravila-1757591064.html

В России продлили действие санитарных правил для образовательных учреждений

В России продлили действие санитарных правил для образовательных учреждений - РИА Новости, 03.11.2021

В России продлили действие санитарных правил для образовательных учреждений

Роспотребнадзор до 2024 года продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях распространения коронавируса. Соответствующее... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:48

2021-11-03T16:48

2021-11-03T21:37

образование - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор до 2024 года продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях распространения коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача <...> слова до "1 января 2022 года" заменить словами "до 1 января 2024 года", — говорится в документе.Согласно предписаниям, в школе за каждым классом должны закрепить отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Расписание занятий и перемен должно быть составлено таким образом, чтобы минимизировать контакты между учащимися. Необходимо регулярно убирать и проветривать помещения, измерять температуру у воспитанников и сотрудников.Кроме того, запрещены массовые мероприятия с участием разных классов или групп.Эти правила приняли летом 2020 года, впоследствии их продлили до 1 января 2022 года.В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1189 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 443 больше.Как отмечал глава российского Минздрава Михаила Мурашко, по сравнению с прошлым годом заболеваемость COVID-19 среди детей "кратно выросла", у многих симптомы проявляются остро.Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757408197.html

https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756074030.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус в россии