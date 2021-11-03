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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211103/pravila-1757591064.html
В России продлили действие санитарных правил для образовательных учреждений
В России продлили действие санитарных правил для образовательных учреждений - РИА Новости, 03.11.2021
В России продлили действие санитарных правил для образовательных учреждений
Роспотребнадзор до 2024 года продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях распространения коронавируса. Соответствующее... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:48
2021-11-03T21:37
образование - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор до 2024 года продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях распространения коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача &lt;...&gt; слова до "1 января 2022 года" заменить словами "до 1 января 2024 года", — говорится в документе.Согласно предписаниям, в школе за каждым классом должны закрепить отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Расписание занятий и перемен должно быть составлено таким образом, чтобы минимизировать контакты между учащимися. Необходимо регулярно убирать и проветривать помещения, измерять температуру у воспитанников и сотрудников.Кроме того, запрещены массовые мероприятия с участием разных классов или групп.Эти правила приняли летом 2020 года, впоследствии их продлили до 1 января 2022 года.В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1189 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 443 больше.Как отмечал глава российского Минздрава Михаила Мурашко, по сравнению с прошлым годом заболеваемость COVID-19 среди детей "кратно выросла", у многих симптомы проявляются остро.Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757408197.html
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образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус в россии
16:48 03.11.2021 (обновлено: 21:37 03.11.2021)
 
В России продлили действие санитарных правил для образовательных учреждений

Роспотребнадзор продлил запрет на массовые мероприятия в школах до 1 января 2024 года

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный выпускной экзамен в Москве
Государственный выпускной экзамен в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор до 2024 года продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях распространения коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача <...> слова до "1 января 2022 года" заменить словами "до 1 января 2024 года", — говорится в документе.
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Краснодарской краевой больнице - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 16:40Распространение коронавируса
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Согласно предписаниям, в школе за каждым классом должны закрепить отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Расписание занятий и перемен должно быть составлено таким образом, чтобы минимизировать контакты между учащимися. Необходимо регулярно убирать и проветривать помещения, измерять температуру у воспитанников и сотрудников.
Кроме того, запрещены массовые мероприятия с участием разных классов или групп.
Эти правила приняли летом 2020 года, впоследствии их продлили до 1 января 2022 года.
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28 октября, 17:59Распространение коронавируса
В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1189 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 443 больше.
Как отмечал глава российского Минздрава Михаила Мурашко, по сравнению с прошлым годом заболеваемость COVID-19 среди детей "кратно выросла", у многих симптомы проявляются остро.
Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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