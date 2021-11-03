https://ria.ru/20211103/pozhary-1757527248.html
В Госдуме призвали США "не ерничать" из-за лесных пожаров
В Госдуме призвали США "не ерничать" из-за лесных пожаров - РИА Новости, 03.11.2021
В Госдуме призвали США "не ерничать" из-за лесных пожаров
Глава думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ), комментируя высказывание президента США Джо Байдена о том, что в РФ... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:45
2021-11-03T12:45
2021-11-03T12:45
в мире
сша
джо байден
николай харитонов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ), комментируя высказывание президента США Джо Байдена о том, что в РФ "горит тундра", напомнил о лесных пожарах в самих Соединенных Штатах, и призвал "не ерничать" в связи с этой проблемой.Байден во время пресс-конференции в Глазго, где проводится климатическая конференция, повторно заявил, что Россия и Китай не прибыли на саммит Большой двадцатки по климату. При этом, говоря о "горящей тундре", Байден высказал мнение, что у РФ наблюдаются серьезные проблемы с климатом."В Америке пожары были осенью и еще будут. Думаю, что здесь паясничать не надо. И ерничать не надо, что горит", - заявил Харитонов.Также он сообщил, что в России предпринимаются меры по борьбе с обозначенной Байденом проблемой, при том, что у РФ гораздо больше территория, а также разные климатические условия. Кроме того, он отметил, что вряд ли стоит в данном случае оценивать лидерство КНР в мире."Нет смысла проверять Пекину свой авторитет, он и так на высоком уровне. По первому зову бежать? Обвинять Россию и Китай? Пусть они такой авторитет наживут, вся Европа вместе взятая", - продолжил политик.Также он обратил внимание на то, что в данный момент по всему миру продолжается борьба с коронавирусом, "сегодня болеют люди в России, в Китае", и в странах в связи с этим введена жесткая дисциплина."Все, что надо (президент) сказал, я слышал его выступление. И по лесоустройству, и по охране. Мы внутри (страны) знаем, что надо делать", - добавил Харитонов.В видеообращении к участникам конференции по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках саммита в Глазго президент РФ сообщил, что Россия поддерживает утверждение проекта совместной декларации по лесам, принимает самые серьезные и энергичные меры для их сохранения, борется с незаконными вырубками и лесными пожарами, увеличивает площади лесовосстановления и наращивает финансирование на эти цели.Лесные пожары в американском штате Калифорния в 2021 году были особенно разрушительными и привели к тяжелым последствиям.
https://ria.ru/20211103/bayden-1757510926.html
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в мире, сша, джо байден, николай харитонов, госдума рф, кпрф, россия
В Госдуме призвали США "не ерничать" из-за лесных пожаров
Депутат Харитонов напомнил о лесных пожарах в самих США и призвал Вашингтон "не ерничать"
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Глава думского комитета по развитию Дальнего Востока
и Арктики Николай Харитонов
(КПРФ
), комментируя высказывание президента США Джо Байдена
о том, что в РФ "горит тундра", напомнил о лесных пожарах в самих Соединенных Штатах, и призвал "не ерничать" в связи с этой проблемой.
Байден во время пресс-конференции в Глазго
, где проводится климатическая конференция, повторно заявил, что Россия
и Китай
не прибыли на саммит Большой двадцатки по климату. При этом, говоря о "горящей тундре", Байден высказал мнение, что у РФ наблюдаются серьезные проблемы с климатом.
"В Америке
пожары были осенью и еще будут. Думаю, что здесь паясничать не надо. И ерничать не надо, что горит", - заявил Харитонов.
Также он сообщил, что в России предпринимаются меры по борьбе с обозначенной Байденом проблемой, при том, что у РФ гораздо больше территория, а также разные климатические условия. Кроме того, он отметил, что вряд ли стоит в данном случае оценивать лидерство КНР в мире.
"Нет смысла проверять Пекину
свой авторитет, он и так на высоком уровне. По первому зову бежать? Обвинять Россию и Китай? Пусть они такой авторитет наживут, вся Европа
вместе взятая", - продолжил политик.
Также он обратил внимание на то, что в данный момент по всему миру продолжается борьба с коронавирусом, "сегодня болеют люди в России, в Китае", и в странах в связи с этим введена жесткая дисциплина.
"Все, что надо (президент) сказал, я слышал его выступление. И по лесоустройству, и по охране. Мы внутри (страны) знаем, что надо делать", - добавил Харитонов.
В видеообращении к участникам конференции по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках саммита в Глазго президент РФ сообщил, что Россия поддерживает утверждение проекта совместной декларации по лесам, принимает самые серьезные и энергичные меры для их сохранения, борется с незаконными вырубками и лесными пожарами, увеличивает площади лесовосстановления и наращивает финансирование на эти цели.
Лесные пожары в американском штате Калифорния
в 2021 году были особенно разрушительными и привели к тяжелым последствиям.