12:24 03.11.2021 (обновлено: 16:28 03.11.2021)
Bloomberg заявил о переносе сроков запуска "Северного потока — 2"
Bloomberg: ввод "Северного потока — 2" в эксплуатацию может затянуться до мая 2022 года
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Как уточняет СМИ, федеральное сетевое агентство Германии после получения документов по газопроводу должно вынести предварительное решение о сертификации в течение четырех месяцев, то есть до 8 января, после чего его в течение двух месяцев будут изучать в ЕК: в частности, речь идет о проверке соответствия проекта европейским правилам энергетики. Хотя вердикт не будет носить обязательный характер, ввод "Северного потока — 2" в эксплуатацию может затянуться до 8 мая, поскольку у Еврокомиссии есть право продлить рассмотрение еще на два месяца.
По информации Bloomberg, в самой Германии проблем с одобрением газопровода возникнуть не должно: правительство Ангелы Меркель всегда поддерживало проект, несмотря на критику со стороны США, Украины и некоторых стран ЕС. Предполагается, что с ее возможным преемником, кандидатом от СДПГ Олафом Шольцем, изменений не произойдет: его партия тоже выступала за строительство трубопровода.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
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