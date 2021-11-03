https://ria.ru/20211103/potok-1757520681.html

Названа новая дата запуска "Северного потока — 2"

Bloomberg заявил о переносе сроков запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 03.11.2021

Названа новая дата запуска "Северного потока — 2"

России может потребоваться еще несколько месяцев для запуска "Северного потока — 2", пишет Bloomberg. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:24

2021-11-03T12:24

2021-11-03T16:28

экономика

украина

берлин (город)

сша

ангела меркель

александр новак

еврокомиссия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. России может потребоваться еще несколько месяцев для запуска "Северного потока — 2", пишет Bloomberg.Как уточняет СМИ, федеральное сетевое агентство Германии после получения документов по газопроводу должно вынести предварительное решение о сертификации в течение четырех месяцев, то есть до 8 января, после чего его в течение двух месяцев будут изучать в ЕК: в частности, речь идет о проверке соответствия проекта европейским правилам энергетики. Хотя вердикт не будет носить обязательный характер, ввод "Северного потока — 2" в эксплуатацию может затянуться до 8 мая, поскольку у Еврокомиссии есть право продлить рассмотрение еще на два месяца.По информации Bloomberg, в самой Германии проблем с одобрением газопровода возникнуть не должно: правительство Ангелы Меркель всегда поддерживало проект, несмотря на критику со стороны США, Украины и некоторых стран ЕС. Предполагается, что с ее возможным преемником, кандидатом от СДПГ Олафом Шольцем, изменений не произойдет: его партия тоже выступала за строительство трубопровода."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.

https://ria.ru/20211026/sertifikatsiya-1756400451.html

https://ria.ru/20211031/ukraina-1757019160.html

украина

берлин (город)

сша

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экономика, украина, берлин (город), сша, ангела меркель, александр новак, еврокомиссия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), северный поток — 2, nord stream 2 ag, олаф шольц