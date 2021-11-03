Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211103/pomosch-1757598056.html
Болгары оценили щедрость и доброту русских
"У русских есть ценности". Болгары поблагодарили Россию за помощь - РИА Новости, 03.11.2021
Болгары оценили щедрость и доброту русских
Читатели болгарской газеты "Факты" оценили решение России увеличить экспорт газа в страну. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T17:16
2021-11-03T18:39
в мире
болгария
владимир путин
газпром
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135088/73/1350887369_156:291:2000:1328_1920x0_80_0_0_991d9343d7f3845204b52a9e58d0d74f.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" оценили решение России увеличить экспорт газа в страну.Ранее Москва нарастила поставки сырья по выгодным ценам по просьбе Софии. Обозреватель издания Венцислав Михайлов отметил, что, невзирая на необоснованную критику в свой адрес, Россия продолжает быть надежным партнером Европы в разгар энергетического кризиса."Россия всегда любила Болгарию, это мы предатели. Для русских ценности — не пустой звук. &lt;...&gt; Мы, простые болгары (не политики), любим русских и благодарны им", — написал Винаги."В высоких ценах на газ виноваты глупый пожарный (Бойко Борисов, бывший премьер-министр Болгарии. — Прим. ред.) и его некомпетентные вороватые букашки. Эти идиоты отказались от договора с низкими ценами, а теперь бегают по телестудиям и обвиняют других", — отметил пользователь Цената."Не хочу, чтобы мы конфликтовали с Россией, от этого у нас одни ущербы, пусть лучше они как-нибудь договорятся, пожмут руки и не будут грызться. Россия — часть Европы и всегда была, неужели нельзя наладить отношения по-доброму?" — задался вопросом 4ррдр.Цены на энергоносители в Европе резко выросли в последние месяцы. В начале августа стоимость газового фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров. В конце сентября она удвоилась. Стоимость топлива начала снижаться после того, как достигла 6 октября исторического максимума в 1937 долларов.Президент России Владимир Путин подчеркнул, что дефицит газа стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров сырья, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов "кубов". Российский лидер поручил в конце октября повысить объемы топлива в газовых хранилищах континента. После этого цены на энергоноситель поползли вниз.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211029/gaz-1756879144.html
https://ria.ru/20211102/moldaviya-1757452692.html
болгария
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135088/73/1350887369_492:396:1735:1328_1920x0_80_0_0_9b60b7a1075c357af2e47d3c2c7764ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, болгария, владимир путин, газпром, россия
17:16 03.11.2021 (обновлено: 18:39 03.11.2021)
 
"У русских есть ценности". Болгары поблагодарили Россию за помощь

"Россия любила нас, а мы ее предали". Болгары высказались о газовом кризисе

© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Fotolia / Astrug
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" оценили решение России увеличить экспорт газа в страну.
Ранее Москва нарастила поставки сырья по выгодным ценам по просьбе Софии. Обозреватель издания Венцислав Михайлов отметил, что, невзирая на необоснованную критику в свой адрес, Россия продолжает быть надежным партнером Европы в разгар энергетического кризиса.
"Россия всегда любила Болгарию, это мы предатели. Для русских ценности — не пустой звук. <...> Мы, простые болгары (не политики), любим русских и благодарны им", — написал Винаги.
"Кремль ошибся — для этой продажной балканской колонии газ должен быть в три раза дороже!" — считает Васил Левски.
"В высоких ценах на газ виноваты глупый пожарный (Бойко Борисов, бывший премьер-министр Болгарии. — Прим. ред.) и его некомпетентные вороватые букашки. Эти идиоты отказались от договора с низкими ценами, а теперь бегают по телестудиям и обвиняют других", — отметил пользователь Цената.
"Не хочу, чтобы мы конфликтовали с Россией, от этого у нас одни ущербы, пусть лучше они как-нибудь договорятся, пожмут руки и не будут грызться. Россия — часть Европы и всегда была, неужели нельзя наладить отношения по-доброму?" — задался вопросом 4ррдр.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 15:46
"Путин — главный в Европе". Британцы оценили поручение президента России
Цены на энергоносители в Европе резко выросли в последние месяцы. В начале августа стоимость газового фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров. В конце сентября она удвоилась. Стоимость топлива начала снижаться после того, как достигла 6 октября исторического максимума в 1937 долларов.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что дефицит газа стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров сырья, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов "кубов". Российский лидер поручил в конце октября повысить объемы топлива в газовых хранилищах континента. После этого цены на энергоноситель поползли вниз.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 20:29
Молдавия вернет Украине и Румынии одолженный газ
 
В миреБолгарияВладимир ПутинГазпромРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13На Украине заявили о провале борьбы с русским языком
04:10Диетолог назвала четыре самых полезных сухофрукта
04:09Разбившийся Ан-12 под Иркутском не проходил противогололедную обработку
04:01В Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границу
03:18Автомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗС
03:15Россиянам посоветовали дешевый продукт для снижения холестерина
03:08В Египте найдена гробница казначея Рамзеса II
03:06Премьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норок
03:00Юрист рассказал, нужно ли платить долги по унаследованному жилью
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразен
02:53На Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12
02:45В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока — 2" до 2022 года
02:35Диетолог рассказала о вреде и пользе сыра
02:26Врач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"
02:26Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливе
02:17Названы данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефона
02:13В Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборами
02:08Вирусолог предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в России
02:02Макрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для Европы
01:50Госсекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUS
Лента новостейМолния
На Украине заявили о провале борьбы с русским языкомДиетолог назвала четыре самых полезных сухофруктаРазбившийся Ан-12 под Иркутском не проходил противогололедную обработкуВ Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границуАвтомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗСРоссиянам посоветовали дешевый продукт для снижения холестеринаВ Египте найдена гробница казначея Рамзеса IIПремьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норокЮрист рассказал, нужно ли платить долги по унаследованному жильюВ Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразенНа Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока — 2" до 2022 годаДиетолог рассказала о вреде и пользе сыраВрач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливеНазваны данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефонаВ Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборамиВирусолог предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в РоссииМакрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для ЕвропыГоссекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUS