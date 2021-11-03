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Болгары оценили щедрость и доброту русских

"У русских есть ценности". Болгары поблагодарили Россию за помощь - РИА Новости, 03.11.2021

Болгары оценили щедрость и доброту русских

Читатели болгарской газеты "Факты" оценили решение России увеличить экспорт газа в страну. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:16

2021-11-03T17:16

2021-11-03T18:39

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россия

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" оценили решение России увеличить экспорт газа в страну.Ранее Москва нарастила поставки сырья по выгодным ценам по просьбе Софии. Обозреватель издания Венцислав Михайлов отметил, что, невзирая на необоснованную критику в свой адрес, Россия продолжает быть надежным партнером Европы в разгар энергетического кризиса."Россия всегда любила Болгарию, это мы предатели. Для русских ценности — не пустой звук. <...> Мы, простые болгары (не политики), любим русских и благодарны им", — написал Винаги."В высоких ценах на газ виноваты глупый пожарный (Бойко Борисов, бывший премьер-министр Болгарии. — Прим. ред.) и его некомпетентные вороватые букашки. Эти идиоты отказались от договора с низкими ценами, а теперь бегают по телестудиям и обвиняют других", — отметил пользователь Цената."Не хочу, чтобы мы конфликтовали с Россией, от этого у нас одни ущербы, пусть лучше они как-нибудь договорятся, пожмут руки и не будут грызться. Россия — часть Европы и всегда была, неужели нельзя наладить отношения по-доброму?" — задался вопросом 4ррдр.Цены на энергоносители в Европе резко выросли в последние месяцы. В начале августа стоимость газового фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров. В конце сентября она удвоилась. Стоимость топлива начала снижаться после того, как достигла 6 октября исторического максимума в 1937 долларов.Президент России Владимир Путин подчеркнул, что дефицит газа стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров сырья, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов "кубов". Российский лидер поручил в конце октября повысить объемы топлива в газовых хранилищах континента. После этого цены на энергоноситель поползли вниз.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211029/gaz-1756879144.html

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в мире, болгария, владимир путин, газпром, россия