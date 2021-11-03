https://ria.ru/20211103/pogoda-1757515290.html

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 03.11.2021

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Облачная, ветреная, но теплая погода, а также небольшой дождь ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:00

2021-11-03T12:00

2021-11-03T12:01

общество

москва

погода

татьяна позднякова

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Облачная, ветреная, но теплая погода, а также небольшой дождь ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Шестого числа погоду будет определять влияние Атлантического циклона, атмосферное давление понизится, погода будет облачная, местами будет приниматься небольшой дождь. Температура воздуха, ночная и дневная, будет мало отличаться друг от друга, потому что днем пойдет холодный атмосферный фронт. Температура минимальная в Москве плюс 7-9, по области - плюс 4-9, днем в Москве плюс 8-10 градусов, по области - плюс 7-12. Погода будет довольно ветреная, при прохождении фронта порывы ветра могут достигать 12-15 метров в секунду", - рассказала Позднякова.По ее словам, в воскресенье сохранится облачная погода с небольшим дождем, но фон температуры станет значительно ниже. "В ночные часы в Москве около плюс 5 градусов, по области плюс 2-7, дневная температура будет в городе плюс 7-8. Но и эта температура воздуха будет выше климатической нормы на 3-4 градуса", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20211103/pogoda-1757509496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода, татьяна позднякова, россия