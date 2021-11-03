https://ria.ru/20211103/podlodki-1757565298.html

В Баренцевом море три подлодки провели торпедную дуэль

В Баренцевом море три подлодки провели торпедную дуэль - РИА Новости, 03.11.2021

В Баренцевом море три подлодки провели торпедную дуэль

Три подлодки Северного флота провели практические торпедные стрельбы в Баренцевом море, в том числе устроили подводную дуэль, сообщили в пресс-службе Северного... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:20

2021-11-03T15:20

2021-11-03T15:20

безопасность

армия

северный флот вмф россии

баренцево море

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729322613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e75b868413bce87e27723b4701de96be.jpg

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Три подлодки Северного флота провели практические торпедные стрельбы в Баренцевом море, в том числе устроили подводную дуэль, сообщили в пресс-службе Северного флота.В учении принимали участие экипажи двух атомных ракетных подводных крейсеров и крейсерской подводной лодки различных соединений подводных сил Северного флота - в пресс-службе не уточнили, какие именно."Практические торпедные стрельбы экипажи атомных подводных лодок выполнили как одиночно, так и в дуэльном варианте, при противодействии друг другу на глубинах до 150 метров", - говорится в сообщении.В течение нескольких дней подводники Северного флота отрабатывали поиск и обнаружение подводного противника, слежение за ним, уход от преследования, отражение атаки и ответную торпедную атаку подлодки.Стрельбы выполнялись практическим боезапасом, без боевой части. Все использованные учебные торпеды были подняты из воды катером-торпедоловом и доставлены на базу для дальнейшего использования в боевой подготовке экипажей подводных лодок в море.

https://radiosputnik.ria.ru/20211003/podlodki-1752905171.html

https://ria.ru/20211021/bulava-1755522509.html

баренцево море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, армия, северный флот вмф россии, баренцево море, россия