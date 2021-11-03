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В Баренцевом море три подлодки провели торпедную дуэль
В Баренцевом море три подлодки провели торпедную дуэль - РИА Новости, 03.11.2021
В Баренцевом море три подлодки провели торпедную дуэль
Три подлодки Северного флота провели практические торпедные стрельбы в Баренцевом море, в том числе устроили подводную дуэль, сообщили в пресс-службе Северного... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:20
2021-11-03T15:20
2021-11-03T15:20
безопасность
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северный флот вмф россии
баренцево море
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Три подлодки Северного флота провели практические торпедные стрельбы в Баренцевом море, в том числе устроили подводную дуэль, сообщили в пресс-службе Северного флота.В учении принимали участие экипажи двух атомных ракетных подводных крейсеров и крейсерской подводной лодки различных соединений подводных сил Северного флота - в пресс-службе не уточнили, какие именно."Практические торпедные стрельбы экипажи атомных подводных лодок выполнили как одиночно, так и в дуэльном варианте, при противодействии друг другу на глубинах до 150 метров", - говорится в сообщении.В течение нескольких дней подводники Северного флота отрабатывали поиск и обнаружение подводного противника, слежение за ним, уход от преследования, отражение атаки и ответную торпедную атаку подлодки.Стрельбы выполнялись практическим боезапасом, без боевой части. Все использованные учебные торпеды были подняты из воды катером-торпедоловом и доставлены на базу для дальнейшего использования в боевой подготовке экипажей подводных лодок в море.
https://radiosputnik.ria.ru/20211003/podlodki-1752905171.html
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безопасность, армия, северный флот вмф россии, баренцево море, россия
В Баренцевом море три подлодки провели торпедную дуэль
Три подлодки Северного флота провели торпедную дуэль в Баренцевом море