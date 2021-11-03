https://ria.ru/20211103/poddelka-1757497130.html

Волгоградских медиков заподозрили в подделке COVID-сертификатов

Волгоградских медиков заподозрили в подделке COVID-сертификатов - РИА Новости, 03.11.2021

Волгоградских медиков заподозрили в подделке COVID-сертификатов

Медсестру и фельдшера из города Михайловка Волгоградской области подозревают в том, что они за деньги вносили недостоверные сведения о вакцинации от... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T10:42

2021-11-03T10:42

2021-11-03T10:42

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вакцинация россиян от covid-19

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ВОЛГОГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Медсестру и фельдшера из города Михайловка Волгоградской области подозревают в том, что они за деньги вносили недостоверные сведения о вакцинации от коронавирусной инфекции, в результате как минимум 90 человек получили сертификат о прививке без прохождения вакцинации, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону."Установлено, что 51-летняя медицинская сестра районной больницы и 28-летняя заведующая одним из фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) за денежное вознаграждение вносили в медицинскую документацию недостоверные сведения о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщили в полиции.По данным ведомства, местные жители сначала обращались к медсестре, затем она направляла документы в ФАП, расположенном в хуторе Михайловского района. Отмечается, что заведующая оформляла бумаги о якобы сделанной прививке. В результате, по информации полиции, фиктивные сертификаты о прохождении вакцинации получили, как минимум, 90 человек - точное число устанавливается.Отмечается, что против медиков возбуждено уголовное дело за подделку официальных документов. По данным ведомства, полиция проверит использование поддельных сертификатов. Если факты подтвердятся, то людей, получивших такие сертификаты, привлекут к ответственности.

https://ria.ru/20211103/vaktsina-1757474332.html

https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756384792.html

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