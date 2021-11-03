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https://ria.ru/20211103/pfizer-1757476731.html
BMJ: испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с серьезными нарушениями
BMJ: испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с серьезными нарушениями - РИА Новости, 03.11.2021
BMJ: испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с серьезными нарушениями
Испытания вакцины Pfizer от коронавируса, проводившиеся исследовательской организацией Ventavia в штате Техас осенью 2020 года, проходили с серьезными... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T04:23
2021-11-03T10:33
в мире
техас
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина pfizer/biontech
брук джексон
распространение коронавируса
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Испытания вакцины Pfizer от коронавируса, проводившиеся исследовательской организацией Ventavia в штате Техас осенью 2020 года, проходили с серьезными нарушениями, сообщает научный журнал BMJ со ссылкой на бывшего регионального директора компании Брук Джексон.Разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer вакцина в третьей фазе клинических испытаний показала эффективность порядка 95 процентов в предотвращении заражения коронавирусом. Применение препарата одобрено в десятках стран, некоторые государства разрешили его использование для вакцинации детей и подростков.Пренебрежение к нарушениямКак отмечает издание, Джексон неоднократно сообщала руководству о "плохой организации работы в лаборатории, опасениях по поводу безопасности пациентов и проблемах с целостностью данных".Безразличие компании вынудило ее сделать фотографии и записи нарушений, которые она затем передала изданию. Один из снимков, например, демонстрирует иглы, выброшенные в пластиковый пакет для биологических отходов, а не в контейнер с острыми предметами, говорится в статье. На другом видны упаковки вакцины с написанными на них идентификационными номерами участников испытаний, оставленные на виду — это могло раскрыть данные о том, кто из участников получил плацебо или вакцину, следует из сообщения.В расследовании указывается, что на записи беседы Джексон с начальством также "можно услышать, как руководитель объясняет, что компания не смогла подсчитать типы и количество ошибок, которые они обнаружили при изучении документов исследования для контроля качества".Реакция регулятораДжексон направила жалобу в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), в тот же день Ventavia заявила, что сотрудница не подходит компании и уволила ее. По информации издания, среди перечисленных Джексон проблем упоминалось отсутствие своевременного наблюдения за пациентами, у которых возникли побочные эффекты, хранение вакцин при неправильной температуре, неверная маркировка лабораторных образцов.Как отмечается в статье, с Джексон связался инспектор FDA, чтобы обсудить ее заявление, после чего она не получала дальнейшей информации о судьбе своей жалобы. Компания Pfizer о проблемах с Ventavia на заседании регулятора для авторизации вакцины не упоминала.По данным расследования, в августе этого года, после полного одобрения вакцины Pfizer, FDA опубликовало отчет о проверках мест проведения испытаний, среди них не оказалось участков Ventavia.Меры PfizerДругие сотрудники Ventavia рассказали изданию, что после увольнения Джексон в сентябре проблемы у компании сохранились. Один из сотрудников назвал собранные компанией данные для исследований Pfizer "безумным беспорядком". По словам сотрудников, Pfizer была уведомлена о проблемах организации с испытаниями вакцины и провела проверку.С тех пор как Джексон сообщила о проблемах в сентябре 2020 года, Pfizer наняла Ventavia в качестве субподрядчика для проведения четырех других клинических испытаний вакцины, пишет журнал.
https://ria.ru/20211025/vaktsiny-1756214751.html
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в мире, техас, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина pfizer/biontech, брук джексон
04:23 03.11.2021 (обновлено: 10:33 03.11.2021)
 
BMJ: испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с серьезными нарушениями

BMJ: испытания вакцины Pfizer от COVID-19 в Техасе проводились с серьезными нарушениями

© AP Photo / Ariel SchalitФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Испытания вакцины Pfizer от коронавируса, проводившиеся исследовательской организацией Ventavia в штате Техас осенью 2020 года, проходили с серьезными нарушениями, сообщает научный журнал BMJ со ссылкой на бывшего регионального директора компании Брук Джексон.

"Компания фальсифицировала данные, расслепляла пациентов (сообщала участникам исследования, получили они реальную вакцину или плацебо. — Прим. ред.), использовала недостаточно обученных вакцинаторов и медленно отслеживала нежелательные явления, о которых сообщалось во время основного исследования 3-й фазы", — пишет издание.

Разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer вакцина в третьей фазе клинических испытаний показала эффективность порядка 95 процентов в предотвращении заражения коронавирусом. Применение препарата одобрено в десятках стран, некоторые государства разрешили его использование для вакцинации детей и подростков.

Пренебрежение к нарушениям

Как отмечает издание, Джексон неоднократно сообщала руководству о "плохой организации работы в лаборатории, опасениях по поводу безопасности пациентов и проблемах с целостностью данных".
Безразличие компании вынудило ее сделать фотографии и записи нарушений, которые она затем передала изданию. Один из снимков, например, демонстрирует иглы, выброшенные в пластиковый пакет для биологических отходов, а не в контейнер с острыми предметами, говорится в статье. На другом видны упаковки вакцины с написанными на них идентификационными номерами участников испытаний, оставленные на виду — это могло раскрыть данные о том, кто из участников получил плацебо или вакцину, следует из сообщения.
В расследовании указывается, что на записи беседы Джексон с начальством также "можно услышать, как руководитель объясняет, что компания не смогла подсчитать типы и количество ошибок, которые они обнаружили при изучении документов исследования для контроля качества".
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Реакция регулятора

Джексон направила жалобу в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), в тот же день Ventavia заявила, что сотрудница не подходит компании и уволила ее. По информации издания, среди перечисленных Джексон проблем упоминалось отсутствие своевременного наблюдения за пациентами, у которых возникли побочные эффекты, хранение вакцин при неправильной температуре, неверная маркировка лабораторных образцов.
Как отмечается в статье, с Джексон связался инспектор FDA, чтобы обсудить ее заявление, после чего она не получала дальнейшей информации о судьбе своей жалобы. Компания Pfizer о проблемах с Ventavia на заседании регулятора для авторизации вакцины не упоминала.
По данным расследования, в августе этого года, после полного одобрения вакцины Pfizer, FDA опубликовало отчет о проверках мест проведения испытаний, среди них не оказалось участков Ventavia.
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Меры Pfizer

Другие сотрудники Ventavia рассказали изданию, что после увольнения Джексон в сентябре проблемы у компании сохранились. Один из сотрудников назвал собранные компанией данные для исследований Pfizer "безумным беспорядком". По словам сотрудников, Pfizer была уведомлена о проблемах организации с испытаниями вакцины и провела проверку.
С тех пор как Джексон сообщила о проблемах в сентябре 2020 года, Pfizer наняла Ventavia в качестве субподрядчика для проведения четырех других клинических испытаний вакцины, пишет журнал.
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