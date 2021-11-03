https://ria.ru/20211103/peskov-1757523213.html

В Кремле пока не принимали решений о продлении режима нерабочих дней

В Кремле пока не принимали решений о продлении режима нерабочих дней - РИА Новости, 03.11.2021

В Кремле пока не принимали решений о продлении режима нерабочих дней

В Кремле не принимали никаких решений о продлении режима нерабочих дней в России пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:32

2021-11-03T12:32

2021-11-03T13:21

распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Кремле не принимали никаких решений о продлении режима нерабочих дней в России пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Каких-либо решений на этот счет не принималось, указом президента установлен режим нерабочих дней до 7 числа включительно, то есть до воскресенья", — сказал он.Представитель Кремля добавил, что если это произойдет, то журналистам об этом сообщат.Накануне Песков также призвал не верить слухам о продлении нерабочих дней и посоветовал ориентироваться на официальные данные. При этом он напомнил, что у региональные власти на свое усмотрение могут вводить меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.Из-за роста заболеваемости Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/tomsk-1757522058.html

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общество, дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии