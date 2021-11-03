https://ria.ru/20211103/perepis-1757558867.html

В Тюменской области более 61% жителей приняли участие в переписи населения

В Тюменской области более 61% жителей приняли участие в переписи населения - РИА Новости, 03.11.2021

В Тюменской области более 61% жителей приняли участие в переписи населения

По данным на конец октября, более 61 процента жителей Тюменской области приняли участие во Всероссийской переписи населения. Наиболее высокие темпы проведения... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T14:51

2021-11-03T14:51

2021-11-03T14:51

тюменская область

общество

тюменская область

александр моор

всероссийская перепись населения

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ТЮМЕНЬ, 3 ноя - РИА Новости. По данным на конец октября, более 61 процента жителей Тюменской области приняли участие во Всероссийской переписи населения. Наиболее высокие темпы проведения переписи - в Упоровском, Ярковском, Бердюжском, Омутинском районах, городе Ишиме, сообщил директор областного департамента экономики Максим Скворцов.По его словам, более 17% жителей региона приняли участие в переписи на Едином портале госуслуг.В пресс-службе губернатора области напомнили, что пройти перепись в онлайн-режиме госуслуг можно до 14 ноября. Кроме того, желающие могут дождаться переписчика, а также самостоятельно обратиться на стационарные переписные участки."Итоги переписи станут основанием для пересмотра объемов оказываемой муниципалитетам финансовой поддержки, ведь ее размер определяется исходя из численности населения", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.Глава региона призвал тюменцев, которые еще не приняли участие в переписи, обязательно сделать это.

https://ria.ru/20211103/tyumen-1757516017.html

тюменская область

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общество, тюменская область, александр моор, всероссийская перепись населения