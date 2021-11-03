https://ria.ru/20211103/pentagon-1757659196.html
Пентагон назвал обвинения Ирана в попытке захватить танкер нелепыми
Пентагон назвал обвинения Ирана в попытке захватить танкер нелепыми - РИА Новости, 03.11.2021
Пентагон назвал обвинения Ирана в попытке захватить танкер нелепыми
США не собирались захватывать иранский танкер с нефтью, подобные обвинения нелепы, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T23:09
2021-11-03T23:09
2021-11-03T23:12
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. США не собирались захватывать иранский танкер с нефтью, подобные обвинения нелепы, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Полностью ложные сообщения. Никакого намерения не было захватывать" - заявил Кирби на брифинге.Он подчеркнул, что не просто опровергает эту информацию. "Это нелепые обвинения", - сказал Кирби.Иранские СМИ передали ранее, что военно-морские силы Ирана в среду предотвратили захват Соединенными Штатами танкера с нефтью в Оманском заливе. Отмечается, что американская армия преследовала танкер с использованием нескольких вертолетов и кораблей.
https://ria.ru/20211029/sanktsii-1756900316.html
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в мире, сша, иран, министерство обороны сша, джон кирби, оманский залив
23:09 03.11.2021 (обновлено: 23:12 03.11.2021)
Пентагон назвал обвинения Ирана в попытке захватить танкер нелепыми
Пентагон: обвинения Ирана в адрес американских военных в попытке захватить танкер нелепы