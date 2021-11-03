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Эпоха мира великих держав не должна смениться войной, заявили в Пентагоне
Эпоха мира великих держав не должна смениться войной, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 03.11.2021
Эпоха мира великих держав не должна смениться войной, заявили в Пентагоне
Военные США должны расширить коммуникацию с Россией, эпоха мира великих держав не должна смениться войной, заявил глава объединенного комитета начальников... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T17:31
2021-11-03T17:31
2021-11-03T17:31
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Военные США должны расширить коммуникацию с Россией, эпоха мира великих держав не должна смениться войной, заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли."Короткий ответ на ваш вопрос - да", - заявил Милли на форуме по безопасности института Аспена в ответ на вопрос о необходимости углубить контакты военных РФ и США.Как подчеркнул Милли, "США должны говорить не только с союзниками и партнерами, но также с противниками и с врагами"."Мы в эпохе мира великих держав. Последнее, что мы должны увидеть, – войну великих держав", - сказал он.
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пентагон, сша, марк милли, россия
Эпоха мира великих держав не должна смениться войной, заявили в Пентагоне
Генерал Милли: военные США должны расширить коммуникацию с Россией