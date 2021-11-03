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Не взлетят даже F-35. Россия молниеносно парализует НАТО в случае агрессии
Atlantico: Россия быстро парализует НАТО в случае войны - РИА Новости, 03.11.2021
Не взлетят даже F-35. Россия молниеносно парализует НАТО в случае агрессии
Обозреватель французского издания Atlantico Ксавье Рофе рассказал о новейших системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), с помощью которых Россия сможет вывести из... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:44
2021-11-03T15:44
2021-11-03T16:26
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Обозреватель французского издания Atlantico Ксавье Рофе рассказал о новейших системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), с помощью которых Россия сможет вывести из строя технику Североатлантического альянса в случае военного конфликта.Это оружие подавляет электронные системы противника, не уничтожая их. Удару могут подвергнуться все современные военные объекты, включая базы ВВС и ВМС. Цель достигается в результате блокирования сигнала над этой территорией. Кроме того, РЭБ подавляет все спутниковые волны, сотовую связь (VHF-UHF), радиоприемники и системы GPS, указано в статье.Колумнист уточнил, что из-за таких мощных средств радиоэлектронной борьбы американские истребители F-35 могут быть прикованы к земле в Европе и потеряют жизненно важную спутниковую связь.По мнению западных экспертов, Москва развернет множество РЭБ "Мурманск-БН" на стратегически важных направлениях. Крым и Керченский пролив уже защищены аналогичной системой, которая блокирует радиоволны на территории около трех тысяч квадратных километров в районе Черного моря, подытожил Рофе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, сша, европа, нато, россия
15:44 03.11.2021 (обновлено: 16:26 03.11.2021)
Atlantico: Россия быстро парализует НАТО в случае войны
Atlantico: Россия молниеносно парализует НАТО в случае войны