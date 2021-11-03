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В Швеции мужчина убил человека, упав с седьмого этажа в концертном зале

В Швеции мужчина убил человека, упав с седьмого этажа в концертном зале - РИА Новости, 03.11.2021

В Швеции мужчина убил человека, упав с седьмого этажа в концертном зале

Мужчина упал с седьмого этажа на двух человек в концертном зале в шведском городе Уппсала, он скончался, также погиб один из пострадавших при инциденте,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T01:52

2021-11-03T01:52

2021-11-03T01:52

в мире

швеция

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Мужчина упал с седьмого этажа на двух человек в концертном зале в шведском городе Уппсала, он скончался, также погиб один из пострадавших при инциденте, сообщила шведская полиция.По данным правоохранителей, очевидцы сообщили, что мужчина упал на двух человек, которые находились в фойе. "Человек, упавший с большой высоты, мужчина около 80 лет, скончался на месте. Другой человек, мужчина около 60 лет, находившийся в фойе, позднее также скончался", - сообщила полиция.Шведская газета Aftonbladet сообщила, что во вторник вечером в Уппсале должен был пройти трибьют-концерт, посвященный легендарным музыкантам группы ABBA Бьёрну Ульвеусу и Бенни Андерсену, однако он был отменен в связи с инцидентом.Также правоохранители сообщили о женщине, получившей травмы. По данным полицейских, концертный зал, вмещающий около 1000 человек, сейчас закрыт для расследования произошедшего.При этом на сайте уппсальского концертного комплекса сообщается, что он останется закрытым с 3 по 5 ноября.На данный момент полиция рассматривает произошедшее как несчастный случай.

https://ria.ru/20210612/poezd-1736737388.html

швеция

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в мире, швеция