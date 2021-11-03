https://ria.ru/20211103/otravlenie-1757552172.html

Число отравившихся спиртом в Свердловской области достигло 35 человек

Число отравившихся спиртом в Свердловской области достигло 35 человек - РИА Новости, 03.11.2021

Число отравившихся спиртом в Свердловской области достигло 35 человек

Число людей, отравившихся метиловым спиртом в Свердловской области, выросло до 35, сообщил РИА Новости в среду региональный координатор проекта "Народный... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T14:26

2021-11-03T14:26

2021-11-03T14:38

происшествия

свердловская область

единая россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Число людей, отравившихся метиловым спиртом в Свердловской области, выросло до 35, сообщил РИА Новости в среду региональный координатор проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев.Ранее правоохранители сообщали, что 24 человека в регионе погибли после употребления паленого спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Трое обвиняемых по делу были арестованы до 15 декабря."Есть такая информация у нас, да", - сказал Чукреев в ответ на просьбу подтвердить информацию о смерти 35 человек от отравления спиртом.В пресс-службе регионального управления СК РФ отказались от комментариев по данной теме.

https://ria.ru/20211101/otravlenie-1757199607.html

свердловская область

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2021

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происшествия, свердловская область, единая россия