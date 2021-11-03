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Число отравившихся спиртом в Свердловской области достигло 35 человек
Число отравившихся спиртом в Свердловской области достигло 35 человек - РИА Новости, 03.11.2021
Число отравившихся спиртом в Свердловской области достигло 35 человек
Число людей, отравившихся метиловым спиртом в Свердловской области, выросло до 35, сообщил РИА Новости в среду региональный координатор проекта "Народный... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:26
2021-11-03T14:38
происшествия
свердловская область
единая россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Число людей, отравившихся метиловым спиртом в Свердловской области, выросло до 35, сообщил РИА Новости в среду региональный координатор проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев.Ранее правоохранители сообщали, что 24 человека в регионе погибли после употребления паленого спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Трое обвиняемых по делу были арестованы до 15 декабря."Есть такая информация у нас, да", - сказал Чукреев в ответ на просьбу подтвердить информацию о смерти 35 человек от отравления спиртом.В пресс-службе регионального управления СК РФ отказались от комментариев по данной теме.
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происшествия, свердловская область, единая россия
14:26 03.11.2021 (обновлено: 14:38 03.11.2021)
 
Число отравившихся спиртом в Свердловской области достигло 35 человек

Число отравившихся метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 35 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Число людей, отравившихся метиловым спиртом в Свердловской области, выросло до 35, сообщил РИА Новости в среду региональный координатор проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев.
Ранее правоохранители сообщали, что 24 человека в регионе погибли после употребления паленого спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Трое обвиняемых по делу были арестованы до 15 декабря.
"Есть такая информация у нас, да", - сказал Чукреев в ответ на просьбу подтвердить информацию о смерти 35 человек от отравления спиртом.
В пресс-службе регионального управления СК РФ отказались от комментариев по данной теме.
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