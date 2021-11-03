https://ria.ru/20211103/otravlenie-1757552172.html
Число отравившихся спиртом в Свердловской области достигло 35 человек
Число отравившихся спиртом в Свердловской области достигло 35 человек - РИА Новости, 03.11.2021
Число отравившихся спиртом в Свердловской области достигло 35 человек
Число людей, отравившихся метиловым спиртом в Свердловской области, выросло до 35, сообщил РИА Новости в среду региональный координатор проекта "Народный... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:26
2021-11-03T14:26
2021-11-03T14:38
происшествия
свердловская область
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Число людей, отравившихся метиловым спиртом в Свердловской области, выросло до 35, сообщил РИА Новости в среду региональный координатор проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев.Ранее правоохранители сообщали, что 24 человека в регионе погибли после употребления паленого спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Трое обвиняемых по делу были арестованы до 15 декабря."Есть такая информация у нас, да", - сказал Чукреев в ответ на просьбу подтвердить информацию о смерти 35 человек от отравления спиртом.В пресс-службе регионального управления СК РФ отказались от комментариев по данной теме.
https://ria.ru/20211101/otravlenie-1757199607.html
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc273f996dbb7f44111bed7464d333b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, единая россия
14:26 03.11.2021 (обновлено: 14:38 03.11.2021)
Число отравившихся спиртом в Свердловской области достигло 35 человек
Число отравившихся метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 35 человек