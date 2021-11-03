https://ria.ru/20211103/orvi-1757476186.html

Врач рассказал, как уберечься от ОРВИ дома

Врач рассказал, как уберечься от ОРВИ дома - РИА Новости, 03.11.2021

Врач рассказал, как уберечься от ОРВИ дома

Комфортный уровень температуры, правильное проветривание и влажная уборка помогут не заболеть тем, кто в нерабочую неделю много времени проводит дома, рассказал РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T03:20

2021-11-03T03:20

2021-11-03T03:20

общество

орви

андрей тяжельников

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Комфортный уровень температуры, правильное проветривание и влажная уборка помогут не заболеть тем, кто в нерабочую неделю много времени проводит дома, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.При этом он отметил, что проветривание помещения и влажная уборка должны войти в перечень санитарных мер, которые снижают риски заболеваний во время циркулирования гриппа и эпидемии коронавирусной инфекции."Частицы вируса могут находиться в воздухе и на поверхностях, а при проветривании и влажной уборке мы снижаем их концентрацию. Однако, в первую очередь, чтобы защитить себя от инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, необходимо вакцинироваться. Особенно важно вакцинироваться пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, так как они чаще других переносят коронавирус в тяжелой форме", - пояснил врач.

https://ria.ru/20211029/otdykh-1756783847.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, орви, андрей тяжельников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии