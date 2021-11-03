15:02 03.11.2021 (обновлено: 15:08 03.11.2021)
Глава МВД Сербии выступил против переписывания истории Второй мировой войны
Глава МВД Сербии Вулин: Белград против оправдания побежденных во Второй мировой войне
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин выступает на пленарном заседании на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019
БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Сербы видят попытку идеологического оправдания и переписывания истории в тезисе, что и победители, и побежденные во Второй мировой войне равно являются ее жертвами, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.
Международный форум "Память победителей", в котором участвуют координаторы шествия "Бессмертный полк" из более чем 40 стран, открылся в среду в российском центре науки и культуры "Русский дом в Белграде" в присутствии главы МВД Сербии Александра Вулина, экс-министра соцзащиты, директора почты Сербии Зорана Джорджевича, посла РФ в стране Александра Боцан-Харченко, руководства движения "Бессмертный полк".
"Сейчас продвигают страшную ложь – что все мы одинаковы, так как мы все, в конце концов, всего лишь жертвы войн. Как будто неизвестно, как война начиналась и как велась. Сербский народ отказывается принять то, что мы все одинаковы и что все мы были жертвы, и расстрелянные школьники в Крагуеваце, и убитые солдаты вермахта не одинаковы", - сказал на открытии форума сербский министр внутренних дел.
"Память победителей – не только память времени, в котором они жили, и побед, которые они завоевали, но и их ценностей. Память о победителях - это продолжение борьбы за те ценности, с которыми они победили. Именно поэтому нам мешают помнить, поэтому происходит ревизия истории", - подчеркнул Вулин.
По его словам, попытки ревизии истории происходят потому, что любое событие, даже оправданное только силой, должно быть и идеологически оправдано. "А как его оправдать, если ваша идеология – массовые гробницы, лагеря смерти, оккупация, расстрелы школьников… Пока Сербией руководит президент Александр Вучич, мы не допустим ревизии истории и не будем участвовать в создании мира, в котором все одинаковы, не допустим повторения зла", - добавил сербский министр.
"Агрессия НАТО на мою страну в 1999 году показала, что происходит с миром, когда он забывает о правосудии, системе ценностей, которая победила. В 1999 году на вершине однополярного мира попытались уничтожить Союзную республику Югославию и Сербию в ней, но на самом деле убито международное право и система ценностей, установленная после Второй мировой войны", - отметил он.
К собравшимся по видеосвязи обратился глава Россотрудничества Евгений Примаков, который подчеркнул, что на всех них "лежит колоссальная ответственность – не допустить переписывания истории".