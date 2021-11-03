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Глава МВД Сербии выступил против переписывания истории Второй мировой войны
Глава МВД Сербии выступил против переписывания истории Второй мировой войны - РИА Новости, 03.11.2021
Глава МВД Сербии выступил против переписывания истории Второй мировой войны
Сербы видят попытку идеологического оправдания и переписывания истории в тезисе, что и победители, и побежденные во Второй мировой войне равно являются ее... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:02
2021-11-03T15:08
в мире
югославия
сербия
евгений примаков
нато
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
александр вучич
александр боцан-харченко
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БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Сербы видят попытку идеологического оправдания и переписывания истории в тезисе, что и победители, и побежденные во Второй мировой войне равно являются ее жертвами, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.Международный форум "Память победителей", в котором участвуют координаторы шествия "Бессмертный полк" из более чем 40 стран, открылся в среду в российском центре науки и культуры "Русский дом в Белграде" в присутствии главы МВД Сербии Александра Вулина, экс-министра соцзащиты, директора почты Сербии Зорана Джорджевича, посла РФ в стране Александра Боцан-Харченко, руководства движения "Бессмертный полк"."Сейчас продвигают страшную ложь – что все мы одинаковы, так как мы все, в конце концов, всего лишь жертвы войн. Как будто неизвестно, как война начиналась и как велась. Сербский народ отказывается принять то, что мы все одинаковы и что все мы были жертвы, и расстрелянные школьники в Крагуеваце, и убитые солдаты вермахта не одинаковы", - сказал на открытии форума сербский министр внутренних дел."Память победителей – не только память времени, в котором они жили, и побед, которые они завоевали, но и их ценностей. Память о победителях - это продолжение борьбы за те ценности, с которыми они победили. Именно поэтому нам мешают помнить, поэтому происходит ревизия истории", - подчеркнул Вулин.По его словам, попытки ревизии истории происходят потому, что любое событие, даже оправданное только силой, должно быть и идеологически оправдано. "А как его оправдать, если ваша идеология – массовые гробницы, лагеря смерти, оккупация, расстрелы школьников… Пока Сербией руководит президент Александр Вучич, мы не допустим ревизии истории и не будем участвовать в создании мира, в котором все одинаковы, не допустим повторения зла", - добавил сербский министр."Агрессия НАТО на мою страну в 1999 году показала, что происходит с миром, когда он забывает о правосудии, системе ценностей, которая победила. В 1999 году на вершине однополярного мира попытались уничтожить Союзную республику Югославию и Сербию в ней, но на самом деле убито международное право и система ценностей, установленная после Второй мировой войны", - отметил он.К собравшимся по видеосвязи обратился глава Россотрудничества Евгений Примаков, который подчеркнул, что на всех них "лежит колоссальная ответственность – не допустить переписывания истории".
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в мире, югославия, сербия, евгений примаков, нато, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), александр вучич, александр боцан-харченко, россия
15:02 03.11.2021 (обновлено: 15:08 03.11.2021)
 
Глава МВД Сербии выступил против переписывания истории Второй мировой войны

Глава МВД Сербии Вулин: Белград против оправдания побежденных во Второй мировой войне

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин выступает на пленарном заседании на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019
Министр обороны Сербии Александр Вулин выступает на пленарном заседании на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Сербы видят попытку идеологического оправдания и переписывания истории в тезисе, что и победители, и побежденные во Второй мировой войне равно являются ее жертвами, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.
Международный форум "Память победителей", в котором участвуют координаторы шествия "Бессмертный полк" из более чем 40 стран, открылся в среду в российском центре науки и культуры "Русский дом в Белграде" в присутствии главы МВД Сербии Александра Вулина, экс-министра соцзащиты, директора почты Сербии Зорана Джорджевича, посла РФ в стране Александра Боцан-Харченко, руководства движения "Бессмертный полк".
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"Сейчас продвигают страшную ложь – что все мы одинаковы, так как мы все, в конце концов, всего лишь жертвы войн. Как будто неизвестно, как война начиналась и как велась. Сербский народ отказывается принять то, что мы все одинаковы и что все мы были жертвы, и расстрелянные школьники в Крагуеваце, и убитые солдаты вермахта не одинаковы", - сказал на открытии форума сербский министр внутренних дел.
"Память победителей – не только память времени, в котором они жили, и побед, которые они завоевали, но и их ценностей. Память о победителях - это продолжение борьбы за те ценности, с которыми они победили. Именно поэтому нам мешают помнить, поэтому происходит ревизия истории", - подчеркнул Вулин.
По его словам, попытки ревизии истории происходят потому, что любое событие, даже оправданное только силой, должно быть и идеологически оправдано. "А как его оправдать, если ваша идеология – массовые гробницы, лагеря смерти, оккупация, расстрелы школьников… Пока Сербией руководит президент Александр Вучич, мы не допустим ревизии истории и не будем участвовать в создании мира, в котором все одинаковы, не допустим повторения зла", - добавил сербский министр.
"Агрессия НАТО на мою страну в 1999 году показала, что происходит с миром, когда он забывает о правосудии, системе ценностей, которая победила. В 1999 году на вершине однополярного мира попытались уничтожить Союзную республику Югославию и Сербию в ней, но на самом деле убито международное право и система ценностей, установленная после Второй мировой войны", - отметил он.
К собравшимся по видеосвязи обратился глава Россотрудничества Евгений Примаков, который подчеркнул, что на всех них "лежит колоссальная ответственность – не допустить переписывания истории".
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