https://ria.ru/20211103/opravdanie-1757561552.html

Глава МВД Сербии выступил против переписывания истории Второй мировой войны

Глава МВД Сербии выступил против переписывания истории Второй мировой войны - РИА Новости, 03.11.2021

Глава МВД Сербии выступил против переписывания истории Второй мировой войны

Сербы видят попытку идеологического оправдания и переписывания истории в тезисе, что и победители, и побежденные во Второй мировой войне равно являются ее... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:02

2021-11-03T15:02

2021-11-03T15:08

в мире

югославия

сербия

евгений примаков

нато

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

александр вучич

александр боцан-харченко

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БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Сербы видят попытку идеологического оправдания и переписывания истории в тезисе, что и победители, и побежденные во Второй мировой войне равно являются ее жертвами, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.Международный форум "Память победителей", в котором участвуют координаторы шествия "Бессмертный полк" из более чем 40 стран, открылся в среду в российском центре науки и культуры "Русский дом в Белграде" в присутствии главы МВД Сербии Александра Вулина, экс-министра соцзащиты, директора почты Сербии Зорана Джорджевича, посла РФ в стране Александра Боцан-Харченко, руководства движения "Бессмертный полк"."Сейчас продвигают страшную ложь – что все мы одинаковы, так как мы все, в конце концов, всего лишь жертвы войн. Как будто неизвестно, как война начиналась и как велась. Сербский народ отказывается принять то, что мы все одинаковы и что все мы были жертвы, и расстрелянные школьники в Крагуеваце, и убитые солдаты вермахта не одинаковы", - сказал на открытии форума сербский министр внутренних дел."Память победителей – не только память времени, в котором они жили, и побед, которые они завоевали, но и их ценностей. Память о победителях - это продолжение борьбы за те ценности, с которыми они победили. Именно поэтому нам мешают помнить, поэтому происходит ревизия истории", - подчеркнул Вулин.По его словам, попытки ревизии истории происходят потому, что любое событие, даже оправданное только силой, должно быть и идеологически оправдано. "А как его оправдать, если ваша идеология – массовые гробницы, лагеря смерти, оккупация, расстрелы школьников… Пока Сербией руководит президент Александр Вучич, мы не допустим ревизии истории и не будем участвовать в создании мира, в котором все одинаковы, не допустим повторения зла", - добавил сербский министр."Агрессия НАТО на мою страну в 1999 году показала, что происходит с миром, когда он забывает о правосудии, системе ценностей, которая победила. В 1999 году на вершине однополярного мира попытались уничтожить Союзную республику Югославию и Сербию в ней, но на самом деле убито международное право и система ценностей, установленная после Второй мировой войны", - отметил он.К собравшимся по видеосвязи обратился глава Россотрудничества Евгений Примаков, который подчеркнул, что на всех них "лежит колоссальная ответственность – не допустить переписывания истории".

https://ria.ru/20210508/pobeda-1731488397.html

https://ria.ru/20211029/karateli-1756826820.html

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в мире, югославия, сербия, евгений примаков, нато, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), александр вучич, александр боцан-харченко, россия