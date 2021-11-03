https://ria.ru/20211103/omsk-1757607129.html
В Омске пойдут под суд лже-брокеры, укравшие почти 34 миллиона рублей
В Омске пойдут под суд лже-брокеры, укравшие почти 34 миллиона рублей - РИА Новости, 03.11.2021
В Омске пойдут под суд лже-брокеры, укравшие почти 34 миллиона рублей
Участников омской ОПГ будут судить по делу о хищении почти 34 миллионов рублей под видом оказания брокерских услуг, сообщает в среду областная прокуратура. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T17:45
2021-11-03T17:45
2021-11-03T17:50
омск
мошенничество
криминал
россия
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ОМСК, 3 ноя - РИА Новости. Участников омской ОПГ будут судить по делу о хищении почти 34 миллионов рублей под видом оказания брокерских услуг, сообщает в среду областная прокуратура."В результате действий 13 фигурантов дела, 42 гражданина лишились денежных средств на сумму 33,9 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.Группу, по данным следствия, организовали двое мужчин в 2017-2019 годах, куда затем вступили еще 11 человек. Эти люди "путем психологического воздействия" убеждали безработных, пенсионеров, инвалидов и других людей заключать договоры "оказания консультационно-информационных услуг по работе на финансовом рынке".Затем аферисты, считает следствие, убеждали людей под предлогом гарантированного получения дохода вкладывать деньги, полученные по навязанным им кредитным договорам. Сама компания работала без регистрации в России и без лицензии на биржевые торги.Для максимального возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. Дело будет направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд Омска.Фигурантам грозят сроки до 10 лет колонии по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
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омск, мошенничество, криминал, россия
17:45 03.11.2021 (обновлено: 17:50 03.11.2021)
В Омске пойдут под суд лже-брокеры, укравшие почти 34 миллиона рублей
В Омске пойдут под суд лже-брокеры, похитившие почти 34 миллиона рублей
ОМСК, 3 ноя - РИА Новости. Участников омской ОПГ будут судить по делу о хищении почти 34 миллионов рублей под видом оказания брокерских услуг, сообщает в среду областная прокуратура.
"В результате действий 13 фигурантов дела, 42 гражданина лишились денежных средств на сумму 33,9 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.
Группу, по данным следствия, организовали двое мужчин в 2017-2019 годах, куда затем вступили еще 11 человек. Эти люди "путем психологического воздействия" убеждали безработных, пенсионеров, инвалидов и других людей заключать договоры "оказания консультационно-информационных услуг по работе на финансовом рынке".
Затем аферисты, считает следствие, убеждали людей под предлогом гарантированного получения дохода вкладывать деньги, полученные по навязанным им кредитным договорам. Сама компания работала без регистрации в России
и без лицензии на биржевые торги.
Для максимального возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. Дело будет направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд Омска
.
Фигурантам грозят сроки до 10 лет колонии по статье "Мошенничество в особо крупном размере".