https://ria.ru/20211103/omsk-1757607129.html

В Омске пойдут под суд лже-брокеры, укравшие почти 34 миллиона рублей

В Омске пойдут под суд лже-брокеры, укравшие почти 34 миллиона рублей - РИА Новости, 03.11.2021

В Омске пойдут под суд лже-брокеры, укравшие почти 34 миллиона рублей

Участников омской ОПГ будут судить по делу о хищении почти 34 миллионов рублей под видом оказания брокерских услуг, сообщает в среду областная прокуратура. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:45

2021-11-03T17:45

2021-11-03T17:50

омск

мошенничество

криминал

россия

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ОМСК, 3 ноя - РИА Новости. Участников омской ОПГ будут судить по делу о хищении почти 34 миллионов рублей под видом оказания брокерских услуг, сообщает в среду областная прокуратура."В результате действий 13 фигурантов дела, 42 гражданина лишились денежных средств на сумму 33,9 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.Группу, по данным следствия, организовали двое мужчин в 2017-2019 годах, куда затем вступили еще 11 человек. Эти люди "путем психологического воздействия" убеждали безработных, пенсионеров, инвалидов и других людей заключать договоры "оказания консультационно-информационных услуг по работе на финансовом рынке".Затем аферисты, считает следствие, убеждали людей под предлогом гарантированного получения дохода вкладывать деньги, полученные по навязанным им кредитным договорам. Сама компания работала без регистрации в России и без лицензии на биржевые торги.Для максимального возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. Дело будет направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд Омска.Фигурантам грозят сроки до 10 лет колонии по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

https://ria.ru/20211103/omsk-1757500837.html

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омск, мошенничество, криминал, россия