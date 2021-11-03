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В Омской области к дверям ковидного госпиталя подбросили младенца
В Омской области к дверям ковидного госпиталя подбросили младенца - РИА Новости, 03.11.2021
В Омской области к дверям ковидного госпиталя подбросили младенца
Новорожденную девочку, завернутую в одеяло, подбросили к дверям ковидного стационара в районном центре Саргатское Саргатского района Омской области, сообщила... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T10:52
2021-11-03T10:52
происшествия
саргатский район
омская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
здоровье - общество
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ОМСК, 3 ноя - РИА Новости. Новорожденную девочку, завернутую в одеяло, подбросили к дверям ковидного стационара в районном центре Саргатское Саргатского района Омской области, сообщила РИА Новости пресс-служба областного УМВД."Ребенка обнаружили в 6.40 утра под дверью ковидного стационара Центральной Саргатской районной больницы. Новорожденную оставили, позвонили в дверь и ушли. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает, она находится в Центральной Саргатской больнице под присмотром медиков", - сказали в пресс-службе.В региональном минздраве журналистам уточнили, что девочка весит 3300 граммов, рост 53 сантиметра, здоровая и доношенная. С момента родов до обнаружения ребенка прошло около 4-5 часов."Удалось установить личность матери ребенка. Ею оказалась 32-летняя местная жительница. В настоящее время с ней работают сотрудники полиции. Проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются", - добавили в УМВД.
https://ria.ru/20210107/ubiystvo-1592239860.html
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саргатский район
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происшествия, саргатский район, омская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество
10:52 03.11.2021
 
В Омской области к дверям ковидного госпиталя подбросили младенца

В Омской области к дверям ковидного стационара подбросили новорожденную девочку в одеяле

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ОМСК, 3 ноя - РИА Новости. Новорожденную девочку, завернутую в одеяло, подбросили к дверям ковидного стационара в районном центре Саргатское Саргатского района Омской области, сообщила РИА Новости пресс-служба областного УМВД.
"Ребенка обнаружили в 6.40 утра под дверью ковидного стационара Центральной Саргатской районной больницы. Новорожденную оставили, позвонили в дверь и ушли. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает, она находится в Центральной Саргатской больнице под присмотром медиков", - сказали в пресс-службе.
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"Удалось установить личность матери ребенка. Ею оказалась 32-летняя местная жительница. В настоящее время с ней работают сотрудники полиции. Проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются", - добавили в УМВД.
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ПроисшествияСаргатский районОмская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Здоровье - Общество
 
 
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