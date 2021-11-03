https://ria.ru/20211103/ogranicheniya-1757615208.html
Власти Брянской области опровергли сообщения о продлении нерабочих дней
Власти Брянской области опровергли сообщения о продлении нерабочих дней - РИА Новости, 03.11.2021
Власти Брянской области опровергли сообщения о продлении нерабочих дней
Власти Брянской области уточнили РИА Новости, что продлевают до 14 ноября не нерабочие дни, а ряд ограничений для общепита и объектов розничной торговли в связи РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T18:11
2021-11-03T18:11
2021-11-03T18:35
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БРЯНСК, 3 ноя - РИА Новости. Власти Брянской области уточнили РИА Новости, что продлевают до 14 ноября не нерабочие дни, а ряд ограничений для общепита и объектов розничной торговли в связи с пандемией.Ранее сообщалось о продлении режима нерабочих дней в регионе на неделю с 8 по 14 ноября."Нерабочие дни у нас были в соответствии с указом президента, теперь же они рабочие для всех, но с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации по-прежнему закрыт ряд объектов", - уточнили агентству в правительстве.В соответствии с решением оперштаба, до 14 ноября включительно в Брянской области приостановлена работа ряда объектов розничной торговли, за исключением аптек, объектов, торгующих товарами из перечня первой необходимости, объектов по продаже товаров дистанционным способом и реализации товаров для детей.Кроме того, до конца следующей недели приостанавливается работа организаций, оказывающих бытовые услуги. Эти ограничения не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги в зданиях, строениях площадью менее 100 кв. м.Для учащихся, получающих основное общее и среднее общее образование, устанавливаются каникулы. Дополнительное образование будет осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, говорится в сообщении оперштаба.При этом отмечается, что с 10 ноября возобновляется проведение спортивных мероприятий с заполняемостью зрителями не более 10% от общей вместимости, (но не более 500 человек) и при наличии у всех участников QR-кода, сертификата, либо справки о вакцинации, о перенесенной новой коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:11 03.11.2021 (обновлено: 18:35 03.11.2021)
Власти Брянской области опровергли сообщения о продлении нерабочих дней
В Брянской области продлевают по 14 ноября не нерабочие дни, а ряд других ограничений
БРЯНСК, 3 ноя - РИА Новости. Власти Брянской области уточнили РИА Новости, что продлевают до 14 ноября не нерабочие дни, а ряд ограничений для общепита и объектов розничной торговли в связи с пандемией.
Ранее сообщалось о продлении режима нерабочих дней в регионе на неделю с 8 по 14 ноября.
"Нерабочие дни у нас были в соответствии с указом президента, теперь же они рабочие для всех, но с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации по-прежнему закрыт ряд объектов", - уточнили агентству в правительстве.
В соответствии с решением оперштаба, до 14 ноября включительно в Брянской области
приостановлена работа ряда объектов розничной торговли, за исключением аптек, объектов, торгующих товарами из перечня первой необходимости, объектов по продаже товаров дистанционным способом и реализации товаров для детей.
Кроме того, до конца следующей недели приостанавливается работа организаций, оказывающих бытовые услуги. Эти ограничения не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги в зданиях, строениях площадью менее 100 кв. м.
Для учащихся, получающих основное общее и среднее общее образование, устанавливаются каникулы. Дополнительное образование будет осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, говорится в сообщении оперштаба.
При этом отмечается, что с 10 ноября возобновляется проведение спортивных мероприятий с заполняемостью зрителями не более 10% от общей вместимости, (но не более 500 человек) и при наличии у всех участников QR-кода, сертификата, либо справки о вакцинации, о перенесенной новой коронавирусной
инфекции, либо ПЦР-теста.