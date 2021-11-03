https://ria.ru/20211103/ogranicheniya-1757615208.html

Власти Брянской области опровергли сообщения о продлении нерабочих дней

Власти Брянской области опровергли сообщения о продлении нерабочих дней - РИА Новости, 03.11.2021

Власти Брянской области опровергли сообщения о продлении нерабочих дней

Власти Брянской области уточнили РИА Новости, что продлевают до 14 ноября не нерабочие дни, а ряд ограничений для общепита и объектов розничной торговли в связи РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:11

2021-11-03T18:11

2021-11-03T18:35

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БРЯНСК, 3 ноя - РИА Новости. Власти Брянской области уточнили РИА Новости, что продлевают до 14 ноября не нерабочие дни, а ряд ограничений для общепита и объектов розничной торговли в связи с пандемией.Ранее сообщалось о продлении режима нерабочих дней в регионе на неделю с 8 по 14 ноября."Нерабочие дни у нас были в соответствии с указом президента, теперь же они рабочие для всех, но с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации по-прежнему закрыт ряд объектов", - уточнили агентству в правительстве.В соответствии с решением оперштаба, до 14 ноября включительно в Брянской области приостановлена работа ряда объектов розничной торговли, за исключением аптек, объектов, торгующих товарами из перечня первой необходимости, объектов по продаже товаров дистанционным способом и реализации товаров для детей.Кроме того, до конца следующей недели приостанавливается работа организаций, оказывающих бытовые услуги. Эти ограничения не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги в зданиях, строениях площадью менее 100 кв. м.Для учащихся, получающих основное общее и среднее общее образование, устанавливаются каникулы. Дополнительное образование будет осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, говорится в сообщении оперштаба.При этом отмечается, что с 10 ноября возобновляется проведение спортивных мероприятий с заполняемостью зрителями не более 10% от общей вместимости, (но не более 500 человек) и при наличии у всех участников QR-кода, сертификата, либо справки о вакцинации, о перенесенной новой коронавирусной инфекции, либо ПЦР-теста.

https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756063123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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