https://ria.ru/20211103/obstrel-1757635799.html
Главе СК доложат по делу об обстреле больницы и машины врача на Урале
Главе СК доложат по делу об обстреле больницы и машины врача на Урале - РИА Новости, 03.11.2021
Главе СК доложат по делу об обстреле больницы и машины врача на Урале
Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат по делу об обстреле ковидной больницы и машины одного из врачей в Свердловской области,... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T19:46
2021-11-03T19:46
2021-11-03T19:57
происшествия
асбест
свердловская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат по делу об обстреле ковидной больницы и машины одного из врачей в Свердловской области, сообщается на сайте СК."Председатель СК России поручил и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Анатолию Надбитову предоставить подробный доклад об обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.По данным местных СМИ, вечером во вторник неизвестный проник на территорию больницы № 1 в городе Асбест и открыл огонь по окнам корпуса инфекционного отделения, где лежат пациенты с COVID-19, а также по автомобилю одного из врачей. Сотрудники МВД начали проверку, СК возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство". В ходе происшествия никто не пострадал.
https://ria.ru/20211103/politseyskiy-1757632333.html
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происшествия, асбест, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, коронавирус в россии
19:46 03.11.2021 (обновлено: 19:57 03.11.2021)
Главе СК доложат по делу об обстреле больницы и машины врача на Урале
Главе СК Бастрыкину доложат по делу об обстреле больницы в Свердловской области