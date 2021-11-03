https://ria.ru/20211103/obstrel-1757635799.html

Главе СК доложат по делу об обстреле больницы и машины врача на Урале

Главе СК доложат по делу об обстреле больницы и машины врача на Урале - РИА Новости, 03.11.2021

Главе СК доложат по делу об обстреле больницы и машины врача на Урале

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат по делу об обстреле ковидной больницы и машины одного из врачей в Свердловской области,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T19:46

2021-11-03T19:46

2021-11-03T19:57

происшествия

асбест

свердловская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

коронавирус в россии

распространение коронавируса

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат по делу об обстреле ковидной больницы и машины одного из врачей в Свердловской области, сообщается на сайте СК."Председатель СК России поручил и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Анатолию Надбитову предоставить подробный доклад об обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.По данным местных СМИ, вечером во вторник неизвестный проник на территорию больницы № 1 в городе Асбест и открыл огонь по окнам корпуса инфекционного отделения, где лежат пациенты с COVID-19, а также по автомобилю одного из врачей. Сотрудники МВД начали проверку, СК возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство". В ходе происшествия никто не пострадал.

https://ria.ru/20211103/politseyskiy-1757632333.html

асбест

свердловская область

россия

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2021

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происшествия, асбест, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, коронавирус в россии