https://ria.ru/20211103/obstrel-1757516297.html

На Урале возбудили дело после обстрела машины врача ковидной реанимации

На Урале возбудили дело после обстрела машины врача ковидной реанимации - РИА Новости, 03.11.2021

На Урале возбудили дело после обстрела машины врача ковидной реанимации

Свердловские правоохранители возбудили уголовное дело после того, как неизвестный обстрелял из ружья больницу в городе Асбесте, которая специализируется на... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:05

2021-11-03T12:05

2021-11-03T15:14

происшествия

асбест

следственный комитет россии (ск рф)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_0:122:2496:1526_1920x0_80_0_0_0ca3a07d3fe4416e5182a1ba8c6b58db.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Свердловские правоохранители возбудили уголовное дело после того, как неизвестный обстрелял из ружья больницу в городе Асбесте, которая специализируется на больных коронавирусом, и машину врача-реаниматолога, сообщает региональное управление СК РФ.По данным местных СМИ, вечером во вторник неизвестный проник на территорию асбестовской больницы №1 и открыл огонь по окнам корпуса инфекционного отделения, где лежат пациенты с COVID-19, и автомобилю одного из врачей. Сотрудники МВД начали проверку."По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ввиду социальной значимости объекта, у которого произошел инцидент, а также в связи с большим общественным резонансом, сегодня территориальным следственным отделом СКР перед прокурором заявлено ходатайство об изъятии уголовного дела из производства органов полиции и передаче его в подразделение СК России для дальнейшего расследования", - говорится в сообщении.В СУСК добавили, что в ходе происшествия никто не пострадал.В случае удовлетворения ходатайства о передаче дела в СК следствием будут проведены необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы.

https://ria.ru/20210925/vrach-1751773329.html

https://ria.ru/20211019/peterburg-1755161526.html

асбест

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, асбест, следственный комитет россии (ск рф), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)