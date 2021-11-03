https://ria.ru/20211103/obstrel-1757516297.html
На Урале возбудили дело после обстрела машины врача ковидной реанимации
На Урале возбудили дело после обстрела машины врача ковидной реанимации - РИА Новости, 03.11.2021
На Урале возбудили дело после обстрела машины врача ковидной реанимации
Свердловские правоохранители возбудили уголовное дело после того, как неизвестный обстрелял из ружья больницу в городе Асбесте, которая специализируется на... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:05
2021-11-03T12:05
2021-11-03T15:14
происшествия
асбест
следственный комитет россии (ск рф)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_0:122:2496:1526_1920x0_80_0_0_0ca3a07d3fe4416e5182a1ba8c6b58db.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Свердловские правоохранители возбудили уголовное дело после того, как неизвестный обстрелял из ружья больницу в городе Асбесте, которая специализируется на больных коронавирусом, и машину врача-реаниматолога, сообщает региональное управление СК РФ.По данным местных СМИ, вечером во вторник неизвестный проник на территорию асбестовской больницы №1 и открыл огонь по окнам корпуса инфекционного отделения, где лежат пациенты с COVID-19, и автомобилю одного из врачей. Сотрудники МВД начали проверку."По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ввиду социальной значимости объекта, у которого произошел инцидент, а также в связи с большим общественным резонансом, сегодня территориальным следственным отделом СКР перед прокурором заявлено ходатайство об изъятии уголовного дела из производства органов полиции и передаче его в подразделение СК России для дальнейшего расследования", - говорится в сообщении.В СУСК добавили, что в ходе происшествия никто не пострадал.В случае удовлетворения ходатайства о передаче дела в СК следствием будут проведены необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы.
https://ria.ru/20210925/vrach-1751773329.html
https://ria.ru/20211019/peterburg-1755161526.html
асбест
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_150:0:2347:1648_1920x0_80_0_0_f3c09575c2479d6d595f45e7ef2adf33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, асбест, следственный комитет россии (ск рф), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
12:05 03.11.2021 (обновлено: 15:14 03.11.2021)
На Урале возбудили дело после обстрела машины врача ковидной реанимации
СК возбудил дело после обстрела ковидной больницы и машины врача реанимации в Асбесте