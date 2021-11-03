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В Брянской области продлили нерабочие дни
В Брянской области продлили нерабочие дни - РИА Новости, 03.11.2021
В Брянской области продлили нерабочие дни
Введенные из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 нерабочие дни в Брянской области продлят еще на неделю - с 8 по 14 ноября включительно, сообщает... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:45
2021-11-03T15:45
2021-11-03T15:51
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БРЯНСК, 3 ноя - РИА Новости. Введенные из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 нерабочие дни в Брянской области продлят еще на неделю - с 8 по 14 ноября включительно, сообщает оперативный штаб.В новой редакции постановления "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области" сообщается о продлении до 15 ноября запрета на проведение в регионе зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.Из-за пандемии коронавируса нерабочие дни с сохранением зарплат в России длятся с 30 октября по 7 ноября. Власти Брянской области ввели запрет на массовые мероприятия в регионе с 30 октября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, для граждан в возрасте 60 лет и старше действует режим самоизоляции. На период нерабочих дней в области закрыты предприятия общественного питания, салоны красоты, кинотеатры бани, сауны, спортивные организации.
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общество, брянская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
15:45 03.11.2021 (обновлено: 15:51 03.11.2021)
В Брянской области продлили нерабочие дни
В Брянской области продлили нерабочие дни до 14 ноября включительно