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В Брянской области продлили нерабочие дни

В Брянской области продлили нерабочие дни - РИА Новости, 03.11.2021

В Брянской области продлили нерабочие дни

Введенные из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 нерабочие дни в Брянской области продлят еще на неделю - с 8 по 14 ноября включительно, сообщает... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:45

2021-11-03T15:45

2021-11-03T15:51

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БРЯНСК, 3 ноя - РИА Новости. Введенные из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 нерабочие дни в Брянской области продлят еще на неделю - с 8 по 14 ноября включительно, сообщает оперативный штаб.В новой редакции постановления "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области" сообщается о продлении до 15 ноября запрета на проведение в регионе зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.Из-за пандемии коронавируса нерабочие дни с сохранением зарплат в России длятся с 30 октября по 7 ноября. Власти Брянской области ввели запрет на массовые мероприятия в регионе с 30 октября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, для граждан в возрасте 60 лет и старше действует режим самоизоляции. На период нерабочих дней в области закрыты предприятия общественного питания, салоны красоты, кинотеатры бани, сауны, спортивные организации.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, брянская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия