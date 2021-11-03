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На Ставрополье обсуждают возможность продления нерабочих дней

На Ставрополье обсуждают возможность продления нерабочих дней - РИА Новости, 03.11.2021

На Ставрополье обсуждают возможность продления нерабочих дней

Власти Ставропольского края пока не приняли решения о продлении в регионе нерабочих дней, оно будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации, сообщил... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:32

2021-11-03T15:32

2021-11-03T15:32

распространение коронавируса

общество

ставропольский край

здоровье - общество

владимир владимиров

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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НАЛЬЧИК, 3 ноя – РИА Новости. Власти Ставропольского края пока не приняли решения о продлении в регионе нерабочих дней, оно будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.На Ставрополье во время объявленных с 30 октября по 7 ноября выходных не работают непродовольственные магазины, кинотеатры, парикмахерские, салоны красоты, бани и ряд других объектов. Ранее Владимиров сообщил, что власти края намерены ввести QR-коды для посещения объектов общепита, культуры и спорта."На повестке остается вопрос продления на Ставрополье нерабочих дней. Решение о том, принимать такую меру или нет, мы примем в ближайшее время. Делать это будем, опираясь на цифры и факты, характеризующие динамику распространения болезни", - написал Владимиров в среду в своем аккаунте в соцсети Instagram по итогам заседания регионального совета по противодействию коронавирусу.Он также сообщил, что новая учебная четверть для школьников края начнется в дистанционном режиме."По крайней мере, на первую неделю – с 8 по 15 ноября. Дальше посмотрим. Сейчас готовится соответствующий нормативный акт", - пояснил губернатор.Владимиров добавил, что на "дистанционке" в этот период также будут работать учреждения среднего профобразования и высшего образования, а детские сады продолжат действовать в обычном режиме.В регионе с начала пандемии заразились коронавирусом 99 139 человек, выздоровели 77 038, скончались 4 130 человек.

ставропольский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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