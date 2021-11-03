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В Курганской области допустили продление нерабочих дней

В Курганской области допустили продление нерабочих дней - РИА Новости, 03.11.2021

В Курганской области допустили продление нерабочих дней

Власти Курганской области рассматривают возможность продления нерабочих дней после 7 ноября еще на неделю, сообщил губернатор Вадим Шумков. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T10:54

2021-11-03T10:54

2021-11-03T11:02

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Власти Курганской области рассматривают возможность продления нерабочих дней после 7 ноября еще на неделю, сообщил губернатор Вадим Шумков."Возможно, продлим еще на неделю", - сказал Шумков в эфире телеканала "Россия 24".В России на федеральном уровне объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом руководство регионов вправе продлевать этот период в зависимости от ситуации с коронавирусом в том или ином субъекте.

курганская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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