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В Курганской области допустили продление нерабочих дней
В Курганской области допустили продление нерабочих дней - РИА Новости, 03.11.2021
В Курганской области допустили продление нерабочих дней
Власти Курганской области рассматривают возможность продления нерабочих дней после 7 ноября еще на неделю, сообщил губернатор Вадим Шумков. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T10:54
2021-11-03T10:54
2021-11-03T11:02
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Власти Курганской области рассматривают возможность продления нерабочих дней после 7 ноября еще на неделю, сообщил губернатор Вадим Шумков."Возможно, продлим еще на неделю", - сказал Шумков в эфире телеканала "Россия 24".В России на федеральном уровне объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом руководство регионов вправе продлевать этот период в зависимости от ситуации с коронавирусом в том или ином субъекте.
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общество, курганская область, здоровье - общество, коронавирусы, вадим шумков, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:54 03.11.2021 (обновлено: 11:02 03.11.2021)
В Курганской области допустили продление нерабочих дней
Власти Курганской области допустили продление нерабочих дней после 7 ноября на неделю