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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211103/neft-1757611510.html
Цены на нефть ускорили снижение
Цены на нефть ускорили снижение - РИА Новости, 03.11.2021
Цены на нефть ускорили снижение
Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили снижение на данных минэнерго США о росте коммерческих запасов сырья в стране, который оказался больше ожиданий,... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T18:00
2021-11-03T18:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сша
brent
опек
минэнерго сша
цены на нефть
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили снижение на данных минэнерго США о росте коммерческих запасов сырья в стране, который оказался больше ожиданий, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.42 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,71% - до 82,42 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,15% - до 81,27 доллара за баррель. До выхода статистики котировки снижались на 2,1% и 2,5% соответственно.Ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 29 октября выросли на 3,3 миллиона баррелей, хотя прогноз предполагал увеличение только на 2,2 миллиона. Добыча в стране за неделю выросла на 200 тысяч баррелей в сутки - до 11,5 миллиона баррелей в сутки.Запасы дистиллятов в стране за неделю также неожиданно выросли - на 2,2 миллиона баррелей. Запасы бензина при этом упали сильнее ожиданий - на 1,5 миллиона баррелей вместо ожидавшихся 1,3 миллиона.Рынки также ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на четверг. Участники торгов гадают, будет ли альянс менять условия соглашения после того, как президент США Джозеф Байден обвинил его участников в текущем росте цен на рынке.
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экономика, сша, brent, опек, минэнерго сша, цены на нефть
18:00 03.11.2021
 
Цены на нефть ускорили снижение

Цены на нефть ускорили снижение на данных о росте запасов в США

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили снижение на данных минэнерго США о росте коммерческих запасов сырья в стране, который оказался больше ожиданий, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.42 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,71% - до 82,42 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,15% - до 81,27 доллара за баррель. До выхода статистики котировки снижались на 2,1% и 2,5% соответственно.
Ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 29 октября выросли на 3,3 миллиона баррелей, хотя прогноз предполагал увеличение только на 2,2 миллиона. Добыча в стране за неделю выросла на 200 тысяч баррелей в сутки - до 11,5 миллиона баррелей в сутки.
Запасы дистиллятов в стране за неделю также неожиданно выросли - на 2,2 миллиона баррелей. Запасы бензина при этом упали сильнее ожиданий - на 1,5 миллиона баррелей вместо ожидавшихся 1,3 миллиона.
Рынки также ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на четверг. Участники торгов гадают, будет ли альянс менять условия соглашения после того, как президент США Джозеф Байден обвинил его участников в текущем росте цен на рынке.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаСШАBrentОПЕКМинэнерго СШАЦены на нефть
 
 
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