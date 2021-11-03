https://ria.ru/20211103/nebenzya-1757661395.html
Небензя предостерег от попыток возложить вину за ситуацию в БиГ на сербов
Небензя предостерег от попыток возложить вину за ситуацию в БиГ на сербов - РИА Новости, 03.11.2021
Небензя предостерег от попыток возложить вину за ситуацию в БиГ на сербов
Россия предостерегает от попыток возложить ответственность за противоречия в Боснии и Герцеговине исключительно на сербов, заявил на заседании СБ ООН постпред... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T23:51
2021-11-03T23:51
2021-11-03T23:51
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ООН, 3 ноя – РИА Новости. Россия предостерегает от попыток возложить ответственность за противоречия в Боснии и Герцеговине исключительно на сербов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Настойчивое продвижение рядом боснийских участников и внешних сил концепции унитаризации страны противоречит зафиксированным в мирном соглашении принципам равноправия трех народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями", - сказал Небензя."Стремительно нарастает давление на представителей сербского энтитета БиГ. Хотели бы предостеречь от того, чтобы, подменяя понятия, вину за происходящее в стране возлагали исключительно на сербов", - добавил постпред.По его словам, демонизация всего боснийско-сербского стала в последнее время едва ли не центральным элементом политики ряда внутрибоснийских и внешних сил. "В ее конечной цели сомневаться не приходится. Это ревизия дейтонской архитектуры", - отметил постпред.Как указал Небензя, залогом успеха процесса межэтнического примирения в БиГ является равноправный внутрибоснийский диалог без стороннего вмешательства. "Убеждены, что вся полнота ответственности за происходящее в БиГ и ее будущее должна лежать на законно избранных органах власти в соответствии с их полномочиями", - заявил он.Ранее в БиГ обострились разногласия между членами президиума – избранным от местных хорватов Желько Комшичем, от бошняков - Шефиком Джаферовичем с одной стороны и сербским представителем с другой.Противоречия между боснийскими политиками в официальном Сараево и сербскими в Баня-Луке возникли из-за введенного бывшим Высоким представителем по БиГ Валентином Инцко закона об уголовной ответственности за отрицание факта геноцида в Сребренице при расстреле сербскими силами мужского мусульманского населения в июле 1995 года.В июле МИД РФ сообщал, что в Москве считают "грубым вмешательством" во внутренние дела БиГ внесенное в уголовный кодекс страны положение о наказании за отрицание геноцида в Сребренице. В российском ведомстве подчеркнули, что решение внести дополнения в уголовный кодекс БиГ в части, вводящей уголовную ответственность за "отрицание" преступлений определенных категорий, – не что иное, как "вопиющее превышение полномочий" по смыслу Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в БиГ 1995 года и "прямое нарушение" утвержденной Руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения линии на передачу всей ответственности боснийским сторонам.
https://ria.ru/20211103/nebenzya-1757661067.html
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в мире, сараево, москва, совет безопасности оон, высочайший, василий небензя, россия
Небензя предостерег от попыток возложить вину за ситуацию в БиГ на сербов
Небензя: Россия предостерегает от попыток возложить вину за противоречия в БиГ на сербов
ООН, 3 ноя – РИА Новости. Россия
предостерегает от попыток возложить ответственность за противоречия в Боснии
и Герцеговине исключительно на сербов, заявил на заседании СБ ООН
постпред РФ при организации Василий Небензя
.
"Настойчивое продвижение рядом боснийских участников и внешних сил концепции унитаризации страны противоречит зафиксированным в мирном соглашении принципам равноправия трех народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями", - сказал Небензя.
"Стремительно нарастает давление на представителей сербского энтитета БиГ. Хотели бы предостеречь от того, чтобы, подменяя понятия, вину за происходящее в стране возлагали исключительно на сербов", - добавил постпред.
По его словам, демонизация всего боснийско-сербского стала в последнее время едва ли не центральным элементом политики ряда внутрибоснийских и внешних сил. "В ее конечной цели сомневаться не приходится. Это ревизия дейтонской архитектуры", - отметил постпред.
Как указал Небензя, залогом успеха процесса межэтнического примирения в БиГ является равноправный внутрибоснийский диалог без стороннего вмешательства. "Убеждены, что вся полнота ответственности за происходящее в БиГ и ее будущее должна лежать на законно избранных органах власти в соответствии с их полномочиями", - заявил он.
Ранее в БиГ обострились разногласия между членами президиума – избранным от местных хорватов Желько Комшичем, от бошняков - Шефиком Джаферовичем с одной стороны и сербским представителем с другой.
Противоречия между боснийскими политиками в официальном Сараево
и сербскими в Баня-Луке возникли из-за введенного бывшим Высоким
представителем по БиГ Валентином Инцко закона об уголовной ответственности за отрицание факта геноцида в Сребренице
при расстреле сербскими силами мужского мусульманского населения в июле 1995 года.
В июле МИД РФ сообщал, что в Москве
считают "грубым вмешательством" во внутренние дела БиГ внесенное в уголовный кодекс страны положение о наказании за отрицание геноцида в Сребренице. В российском ведомстве подчеркнули, что решение внести дополнения в уголовный кодекс БиГ в части, вводящей уголовную ответственность за "отрицание" преступлений определенных категорий, – не что иное, как "вопиющее превышение полномочий" по смыслу Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в БиГ 1995 года и "прямое нарушение" утвержденной Руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения линии на передачу всей ответственности боснийским сторонам.