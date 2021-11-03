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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211103/narusheniya-1757653329.html
ВВС США не нашли нарушений закона при проведении удара в Кабуле в августе
ВВС США не нашли нарушений закона при проведении удара в Кабуле в августе - РИА Новости, 03.11.2021
ВВС США не нашли нарушений закона при проведении удара в Кабуле в августе
Генинспектор ВВС США Самид Саид заявил, что не нашел нарушения закона при проведении удара в конце августа в Кабуле, приведшего к жертвам среди гражданских. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T21:54
2021-11-03T22:09
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
ввс сша
талибан
министерство обороны сша
нангархар
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Генинспектор ВВС США Самид Саид заявил, что не нашел нарушения закона при проведении удара в конце августа в Кабуле, приведшего к жертвам среди гражданских."Я не исключил возможность ответственности, но это вопрос к командованию. На нашем уровне я не нашел нарушения законов и законов войны", - заявил Саид на брифинге Пентагона.По его словам, в результате расследования не был определен кто-то единственный ответственный за проведение удара, кого следовало бы обвинить по уголовной статье.На пропускном пункте аэропорта Кабула 26 августа произошел теракт, унес жизни 13 американских военных, еще 20 получили ранения. Жертвами взрыва также стали десятки афганцев, толпившиеся у входа в надежде попасть на один из эвакуационных рейсов. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Американские военные в ответ нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана, уничтожив при помощи беспилотника террориста ИГ. Затем 29 августа был нанесен другой удар, в результате которого погибли 10 гражданских, включая семерых детей. Пентагон по итогам проведенного расследования признал ошибочным удар беспилотника по Кабулу в конце августа, глава ведомства Ллойд Остин принес извинения за "ошибку".В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенные в России
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афганистан
нангархар
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в мире, кабул (город), афганистан, ввс сша, талибан, министерство обороны сша, нангархар, ллойд остин, россия, мохаммад хасан ахунд
21:54 03.11.2021 (обновлено: 22:09 03.11.2021)
 
ВВС США не нашли нарушений закона при проведении удара в Кабуле в августе

Генинспектор ВВС США Саид не нашел нарушений закона в проведении удара в Кабуле в августе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил США дежурят на вышке на территории международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Военнослужащие вооруженных сил США дежурят на вышке на территории международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Генинспектор ВВС США Самид Саид заявил, что не нашел нарушения закона при проведении удара в конце августа в Кабуле, приведшего к жертвам среди гражданских.
"Я не исключил возможность ответственности, но это вопрос к командованию. На нашем уровне я не нашел нарушения законов и законов войны", - заявил Саид на брифинге Пентагона.
По его словам, в результате расследования не был определен кто-то единственный ответственный за проведение удара, кого следовало бы обвинить по уголовной статье.
На пропускном пункте аэропорта Кабула 26 августа произошел теракт, унес жизни 13 американских военных, еще 20 получили ранения. Жертвами взрыва также стали десятки афганцев, толпившиеся у входа в надежде попасть на один из эвакуационных рейсов. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Американские военные в ответ нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана, уничтожив при помощи беспилотника террориста ИГ. Затем 29 августа был нанесен другой удар, в результате которого погибли 10 гражданских, включая семерых детей. Пентагон по итогам проведенного расследования признал ошибочным удар беспилотника по Кабулу в конце августа, глава ведомства Ллойд Остин принес извинения за "ошибку".
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенные в России
Боец Талибана*, пострадавший во время взрыва в больнице в Кабуле - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)АфганистанВВС СШАТалибанМинистерство обороны СШАНангархарЛлойд ОстинРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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