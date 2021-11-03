https://ria.ru/20211103/music-1757500999.html

Стало известно, какую музыку предпочитает слушать российская молодежь

Стало известно, какую музыку предпочитает слушать российская молодежь - РИА Новости, 03.11.2021

Стало известно, какую музыку предпочитает слушать российская молодежь

Совместное исследование, проведенное в форме опроса медиахолдингом Rambler&Co и аудиосервисом СберЗвук, показало, какую музыку предпочитает слушать российская... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:08

2021-11-03T11:08

2021-11-03T11:08

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Совместное исследование, проведенное в форме опроса медиахолдингом Rambler&Co и аудиосервисом СберЗвук, показало, какую музыку предпочитает слушать российская молодежь, сообщается в исследовании. Оказалось, что жители России в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают слушать классику. Ей по результатам опроса отдали первое место. Вторая строчка — у рок-музыки. Респонденты в возрасте 25-35 лет чаще всего выбирают рок (18 процентов), на втором месте — поп-музыка (14 процентов), далее – классика и электроника (9 процентов), альтернатива и метал (8 процентов), русский рэп и хип-хоп (7 процентов). Пользователям старше 45 лет нравится классика. За нее проголосовало 20 процентов опрошенных. Вторая позиция у русского шансона — 17 процентов. За ними идут рок (15 процентов), поп-музыка (14 процентов) и блюз (11 процентов). Опрос показал, что наименее популярные жанры в России среди всех возрастов — R&B и фанк, K-pop, джаз.Среди респондентов младше 25 лет 36 процентов слушают музыку весь день, из россиян 25-35 лет только шесть процентов готовы сутки не выключать звук. Около трети (31 процент) россиян в возрасте от 36 до 45 лет слушают музыку несколько раз в день, а 36 процентов пользователей старше 45 лет включают ее лишь несколько раз в неделю.Опрос проводился с 24 октября по 1 ноября 2021 года на портале "Рамблер". В нем участвовали 1 336 241 пользователь, среди которых 32 процента женщин и 68 процентов мужчин. Их разделили на четыре возрастные категории: 18-24 года (13 процентов), 25-35 лет (28 процентов), 36-45 (41 процент) и старше 45 (18 процентов).

https://ria.ru/20211029/soyuzmultfilm-1756806993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамблер, новости культуры, музыка, стиль жизни, россия