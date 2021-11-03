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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211103/music-1757500999.html
Стало известно, какую музыку предпочитает слушать российская молодежь
Стало известно, какую музыку предпочитает слушать российская молодежь - РИА Новости, 03.11.2021
Стало известно, какую музыку предпочитает слушать российская молодежь
Совместное исследование, проведенное в форме опроса медиахолдингом Rambler&Co и аудиосервисом СберЗвук, показало, какую музыку предпочитает слушать российская... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:08
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культура
рамблер
новости культуры
музыка
стиль жизни
россия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Совместное исследование, проведенное в форме опроса медиахолдингом Rambler&amp;Co и аудиосервисом СберЗвук, показало, какую музыку предпочитает слушать российская молодежь, сообщается в исследовании. Оказалось, что жители России в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают слушать классику. Ей по результатам опроса отдали первое место. Вторая строчка — у рок-музыки. Респонденты в возрасте 25-35 лет чаще всего выбирают рок (18 процентов), на втором месте — поп-музыка (14 процентов), далее – классика и электроника (9 процентов), альтернатива и метал (8 процентов), русский рэп и хип-хоп (7 процентов). Пользователям старше 45 лет нравится классика. За нее проголосовало 20 процентов опрошенных. Вторая позиция у русского шансона — 17 процентов. За ними идут рок (15 процентов), поп-музыка (14 процентов) и блюз (11 процентов). Опрос показал, что наименее популярные жанры в России среди всех возрастов — R&amp;B и фанк, K-pop, джаз.Среди респондентов младше 25 лет 36 процентов слушают музыку весь день, из россиян 25-35 лет только шесть процентов готовы сутки не выключать звук. Около трети (31 процент) россиян в возрасте от 36 до 45 лет слушают музыку несколько раз в день, а 36 процентов пользователей старше 45 лет включают ее лишь несколько раз в неделю.Опрос проводился с 24 октября по 1 ноября 2021 года на портале "Рамблер". В нем участвовали 1 336 241 пользователь, среди которых 32 процента женщин и 68 процентов мужчин. Их разделили на четыре возрастные категории: 18-24 года (13 процентов), 25-35 лет (28 процентов), 36-45 (41 процент) и старше 45 (18 процентов).
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рамблер, новости культуры, музыка, стиль жизни, россия
11:08 03.11.2021
 
Стало известно, какую музыку предпочитает слушать российская молодежь

Исследование показало, какую музыку предпочитает слушать российская молодежь

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyДевушка слушает музыку в наушниках
Девушка слушает музыку в наушниках - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Совместное исследование, проведенное в форме опроса медиахолдингом Rambler&Co и аудиосервисом СберЗвук, показало, какую музыку предпочитает слушать российская молодежь, сообщается в исследовании.
Оказалось, что жители России в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают слушать классику. Ей по результатам опроса отдали первое место. Вторая строчка — у рок-музыки.

"В категории 18-24 лет наибольшей популярностью пользуются жанры классика (14 процентов), рок (12 процентов), поп-музыка (10 процентов), русский рэп и хип-хоп (8 процентов), электроника и метал (7 процентов)", — говорится в сообщении.

Респонденты в возрасте 25-35 лет чаще всего выбирают рок (18 процентов), на втором месте — поп-музыка (14 процентов), далее – классика и электроника (9 процентов), альтернатива и метал (8 процентов), русский рэп и хип-хоп (7 процентов).
"Наибольшая доля россиян в возрасте 36-45 лет тоже предпочитают рок (19 процентов), затем идет поп-музыка (17 процентов), классика (13 процентов), электроника (9 процентов) и русский шансон (8 процентов)", — отмечают в релизе.
Пользователям старше 45 лет нравится классика. За нее проголосовало 20 процентов опрошенных. Вторая позиция у русского шансона — 17 процентов. За ними идут рок (15 процентов), поп-музыка (14 процентов) и блюз (11 процентов). Опрос показал, что наименее популярные жанры в России среди всех возрастов — R&B и фанк, K-pop, джаз.
Среди респондентов младше 25 лет 36 процентов слушают музыку весь день, из россиян 25-35 лет только шесть процентов готовы сутки не выключать звук. Около трети (31 процент) россиян в возрасте от 36 до 45 лет слушают музыку несколько раз в день, а 36 процентов пользователей старше 45 лет включают ее лишь несколько раз в неделю.
Опрос проводился с 24 октября по 1 ноября 2021 года на портале "Рамблер". В нем участвовали 1 336 241 пользователь, среди которых 32 процента женщин и 68 процентов мужчин. Их разделили на четыре возрастные категории: 18-24 года (13 процентов), 25-35 лет (28 процентов), 36-45 (41 процент) и старше 45 (18 процентов).
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